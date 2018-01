Doboj: Počele predizborne kalkulacije

Po dva poslanika u parlamentu Srpske za SDS i SNSD, po jedan za socijaliste i neku od bošnjačkih partija ili koaliciju. To je računica o kojoj se, tek što se zakoračilo u izbornu godinu, uveliko govori u dobojskoj izbornoj jedinici u kojoj se šest poslanika bira s područja Doboja, Teslića, Stanara i Petrova.



Iako i u partijama priznaju da je prilično realna, ambicije su veće.

“Mi smo sigurni u tri mandata plus kompenzacija to ćemo unutar stranke da dogovorimo“, rekao je Daniel Jošić, GO SDS Doboj.

“Opšte je poznato da smo mi ovdje na parlamentarnim izborima pobjednici tako će biti i ove godine za Narodnu skupštinu očekujemo minimalmno tri poslanika sa ove regije naše“, rekla je Sanja Vulić, GO SNSD Doboj.

Da im je jedan mandat siguran uvjereni su i u DNS-u. To što im je dio članstva u Doboju prešao u Ujedinjenu Srpsku, koja se takođe nada dobrom rezultatu, njih ne brine. Od svega bi, kako se spekuliše, mogli da profitiraju socijalisti. Ne porede se sa drugima, ali podsjećaju da su kao treći završili na prethodnim izborima.

“Imamo značajno pojačanje svojih redova u Tesliću, formirali smo novi opštinski odbor u Petrovu tako da očekujemda bi SP u ovoj izbornoj jedinici trebala imati jedan siguran mandat“, rekao je Srđan Todorović GO SP Doboj.

Rezultat sa lokalnih izbora i njima ide u prilog. Iako se tek pregovara ko će skim i u bošnjačkom taboru očekuju poslanika.

“Mi imamo svoje biračko tijelo koje je kompaktno i u zadnje 4 godine mi smo dosta uradili u ovoj izbornoj jedinici bez obzira ko je bio na kojoj poziciji“, rekao je Sevlid Hurtić, SDA Doboj.

Poznavaoci prilika kažu da će najveća borba biti među manjim partijama. Rezultat socijalista zavisiće od Teslića, a uprkos podjelama DNS-ov mandat je kažu, izvjesniji od onog Ujedinjene Srpske. U SNSD-ova dva mandata ne sumnjaju. Tvrde da nezadovoljstva ima i u SDS-u kome pojedini prognoziraju jedan direktan mandat.