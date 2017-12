Doboj: Budžet po mjeri kampanje

Sa više od 37 i po miliona maraka budžet Doboja za narednu godinu skrojen je po mjeri kampanje. Tako tvrdi lokalna opozicija i u prilog tome navodi da nema ni marke za razvoj privrede i pojedina udruženja.

S druge strane, kažu, vjerskim organizacijama daje se skoro pola miliona maraka, a čak milion za povratak Hrvata bez objašnenja koliko ih je i šta će tim novcem raditi.

„Imamo ogromna izdvajanje za podobne pojedince, podobna udruženja, a za prave projekte, za razvoj privrede, za zapošljavanje nemamo nijedan jedini fening“, kaže Vedran Gligorić, odbornik SP u Skupštini grada Doboja.

“Bode oči”, kaže Gligorić i 200 hiljada za medijsku promociju gradonačelnika, i isto toliko za agenciju za mala i srednja preduzeće čiji se efekti ne vide.

Da je budžet nerealan misli i nevladin sektor. Finansiraju se projekti i organizacije bez povratne informacije šta su uradili.

„Nekako mi nedostaje istraživanje, mapiranje pojava. Ako bude izborna godina onda je sigurno da će 40 odsto planiranog mimo budžetske potrošnje, da će biti potrošeno u podršku kapmanji“, navodi Snežana Šešlija, Udruženje građana Toopeer.

S obzirom na ekonomsku krizu budžet je realan, i prilično dobro raspoređen, tvrde oni koji su dio vlasti. Malo je stavki koje bi mijenjali.

„Mislim da treba malo više obratiti prema omladini a to je sport i kultura, jer gdje nema sporta i kulture nema napretka to su one male stvari“, kaže Sevlid Hurtić, odbornik SDA u Skupštini grada Doboja.

I te kako ima razvojnih stavki, dodaju. Rekontruisaće ulice, graditi kanalizaciju i kolektor, plaćati izuzimanje zemljišta.

„Ne može se krenut u zaštitu Doboja od poplava ako se ne izuzme zemljište, ne možemo ući u tuđe zemljište nasilno, treća stavka milion maraka za vrelovod“”, izjavio je Nebojša Marić, zamjenik gradonačelnika.

Sve to ćete od 6 miliona kredita, a lani smo imali 7 miliona suficita koji su se mogli preusmjeriti u razvojj, a ne dijeliti podobnima, negoduje opozicija.

Vlast im poručuje da bi osim što sve kritikuju mogli da se potrude da sa entitetskog nivoa obezbijede pare koje će pomoći gradu.