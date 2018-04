Do višestrukog orgazma u nekoliko koraka

O tome ste samo slušali, ali biste rado i da doživite? Stručnjaci kažu da je uz ove cake moguće da doživite višestruke orgazme.

“Imala sam klijentkinju koja je znala da doživi 30 do 40 orgazama u jednoj sesiji sa svojim muškarcem. Ona možda predstavlja ekstrem, ali to je moguće za svaku ženu”, objasnila je Kim Anami za portal “Shape”.

Anami je stručnjak za holistički seks i veze.

“Dodiri, užitak i orgazmi imaju puno zdravstvenih dobrobiti uključujući jačanje imunološkog sistema, regulisanje sna, ublažavanje anksioznosti i depresije i stvaranje emocionalnog blagostanja”, kaže Anami.

Pored hemijskih i hormonalnih benefita, orgazmi podstiču emocionalno oslobađanje i otvorenost kod žena.

“Mnogo žena ne dopušta sebi da budu potpuno uzbuđene, a upravo to je gorivo za višestruke orgazme. To je dugačak put i možda neće uspjeti iz prvog pokušaja, ali uz ovaj vodič stićićete do cilja”, garantuje Anami.

Ispitaj svoje emocije

Izgradnja uzbuđenja i doživljavanje višestrukih orgazama u jednom pokušaju definitivno je dio fizičke tehnike, ali prvi korak do toga je postavljanje svojih misli i emocija u red.

“Postati ženom koja doživljava višestruke orgazme stanje je uma prije svega. Jednako je lako kao vjerovanje da je moguće da ti lično možeš svršiti više od jednog puta”, objašnjava Anami.

Opustite se

“Dublji orgazmi zavise od stanja intenzivne opuštenosti, što znači da treba da budete odlučne da želite da uđete u nepoznato”, objašnjava Anami.

Usporite ga

“Muška izdržljivost krucijalna je u tome da žena doživi veći nivo užitka i više od toga”, kaže Anami.

Prosječnom muškarcu treba od tri do sedam minuta da doživi klimaks, dok prosječnoj ženi treba 10 do 20 minuta.

Pustite da vas obaspe užitkom

“Većina ljubavnika je velikodušna i željna i uživa u tome kada žena doživljava više od jednog orgazma. Dozvolite same sebi da budete zvijezda seksualnog iskustva, nemoj da se brinete da li će mu možda biti dosadno ili naporno ili predugo, samo ga pustite da uživajte”, savjetuje ona.

Pomozite mu dok vas zadovoljava

“Pokažite mu tačno kako želite da vas dodiruje. Puno žena voli oralni seks koji uključuje i par prstiju. Ta kombinacija funkcioniše iz mnogo razloga jer dozvoljava da se klitoris uzbudi”, predlaže Anami.

Disanje

“Kad doživite orgazam prvi put pričekajte koji trenutak ili dva, udahnite, sljedeći orgazam usljediće za par minuta”, kaže Anami.

Posvetite se orgazmičnom odnosu

Većina žena ne može da svršiti samo od penetrativnog seksa, već jedino mogu to dostići uz klitoralni vrhunac, kaže studija za “Clinical Anatomy”.

Održite povezanost

Anami kaže da je održavanje kontakta očima intenzivno i tjera vas da budete više ranjive i otvorene što je ključ do dubokog orgazma. Kada dođete do drugog vrhunca, otvoriće vam se vrata do trećeg ili četvrtog.

(Agencije)