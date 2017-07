Do kraja jula autoputem do Drugovića!

Dio dionice autoputa “9. januar” stigao je do laktaškog sela Drugovići. Prvih deset kilometara od čvora Mahovljani do Drugovića u završnoj je fazi i već do kraja mjeseca mogao bi biti pušten u saobraćaj, rekao je za ATV predsjednik Srpske.

Iz Autoputeva danas kažu- biće to do kraja ljeta. Tim dijelom autoputa, mještanima sela Drugovići i ostalih okolnih mjesta, vožnja do Laktaša trajaće samo desetak minuta.

Uz autoput nalazi se kuća Dragana Subotića, koji često odlazi u Laktaše. Sada će to biti mnogo jenostavnije i brže, priča Dragan. Ponosan je što tako bitna trasa prolazi kroz njegovo selo.

“Možemo svi da budemo ponosni ovdje na dva-tri kilometra što imamo autoput koji na našu sreću prolazi baš ovuda kuda prolazi, sredinu Drugovića”, riječi su Dragana Subotić, mještanin sela Drugovići.

Do kraja godine trebalo bi da bude završeno i preostalih 25 kilometara, čime bi se ta dionica spojila sa ostatkom autoputa. Ali čim se riješi jedan problem.

“Trasa od Drugovića do Prnjavora, odnosno do spoja već izgrađenog autoputa je možda 15-20 kilometara, trebamo da završimo u toku ove godine. Imamo jedan pravni problem, zato što čekamo odluku suda da bi mogli ići dalje i to nas spriječava”, rekao je Milorad Dodik.

Ni dosadašnja dionica ne spriječava stanovnike Prnjavora, da put do Banjaluke skrate putujuću od Drugovića, preko čvora Mahovljani do Banja Luke. Puštanjem u rad kompletne dionice Srpska će imati oko 100 kilometara autoputa.