DNS optužuje, Balaban uzvraća: Ko je dijelio direktorske fotelje

GO DNS-a: Uvijek smo bili uz Balabana, a on uz nas samo kad mu treba

Kocka je bačena, a predsjednik Skupštine grada krenuo je u totalni obračun sa banjalučkim DNS-om. Nakon što ga je gradski odbor optužio da razbija koaliciju, ugrožava gradonačelnika i na svoju ruku dijeli funkcije, Budimir Balaban uzvratio je istom mjerom.



Sve si dobio od DNS-a, a sa nama si bio samo kad je tebi odgovaralo, optužuju Balabana u saopštenju partijske kolege.

“To saopštenje su pisali ovi iz ove grupe poltrona i podanika, a s njima ne želim da se bavim. O čemu oni ovdje pričaju kada kažu -Balaban je pokušao da nametne svoje članove upravnih odbora. Ne, ja sam se bavio pisanjem javnih politika”, rekao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Budimir Balaban.

“Činjenica je da je gospodin Balaban za članove upravnih odbora predložio samostalno mimo organa stranke i mimo onih stavova koje je kadrovska komisija zauzela i mimo stavova Predsjedništva on je predložio samostalno svoja rješenja i to automatski zači da ne poštuje organe stranke”, rekao je zamjenik predsjednika GO DNS-a Banjaluka Mihajlo Travar.

Dok ni jedna ni druga strana do kraja ne otkrivaju o kojim se upravnim odborima radi,

direktor Depot-a priča da je rat za fotelje došao i do njegove. Novo Grujić ostaje uz Budimira Balabana. Nakon izbora Nedeljko Čubrilović me lično pitao želim li da budem odbornik ili direktor, priča Grujić koji je izabrao fotelju u Depotu.

Kad je mjesto odbornika prepustio sljedećem sa liste, na konkursu za direktora pojavio se drugi kandidat kojeg je podržao DNS.

“Inače je kum gospodina Nedeljka Čubrilovića i kum njegovog sina Đure tj. Đurin školski drug i drug sa rukometa”, rekao je direktor DEPOT-a Novo Grujić.

Čubrilović poručuje da je van zemlje i nada se da će narednih dana neko reagovati na laži koje su izrečene iz Balabanovog tabora. Čubrilovićev zamjenik, međutim, tvrdi da za svađu u Depotu nije čuo.

Osim banjačkog, burno je i u paljanskom DNS-u čiji je predsjendik danas izašao u javnost sa tvrdnjom da mu prijete smrću zbog rada u DNS-u i da je o svemu obavjestio policiju.