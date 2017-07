DNS izabrao potpredsjednike, Čubrilović zamjenik predsjednika

Spomenka Stevanović zadržala je funkciju potpredsjednika DNS-a za istočni dio Republike Sprske dok će glavnu riječ na sjeveru ubuduće voditi Darko Banjac.

Treći potpredsjenik danas nije izabran na sjednici Glavnog odbora u Prijedoru a nezvanično mrtvu trku za tu pozicju vode poslanici Slavko Gligorić i Milan Dakić.

Nedeljko Čubrilović više nije potpredsjednik jer je za njega u stranci izmišljena nova funkcija pa će ubuduće biti zamjenik predsjednika Marka Pavića.

“Prihvatio sam tu dužnost shvatajući da je to nova i dodatna obaveza i da to zahtjeva puno angažovanje i dodatno angažovanje i mnogo više nego što je to bilo do sada”, kazao je Čubrilović.

Nakon što je ekipa okupljena oko Budimira Balabana svojim glasovima na izbornoj skupštini u Banjaluci pokvarila stranačku idilu, na glavnom odboru Marko Pavić dobro je utegao delegate. Ovaj put sve je išlo kao po loju.

Čim je izabran odmah je sjeo do Marka Pavića što su ubrzo uradili i ostlai potpredsjednici. Za generalnog sekretara izabran je ponovo Dragutin Rodić a u organima stranke ipak se nije našao niko od ministara u Vladi. Ipak ništa u Vladi ne trba mijenjati poručuje DNS iako od koalicionih partnera otvoreno traže smjenu njihovog ministra Neđe Trninića. Vladu treba ojačati poručuje Marko Pavić.

“Zato je naš stav da se u ovom vremenu Vlada uopšte ne dira. Takođe stav DNS-a je mi smo spremni za razgovore sa svim strankama”, rekao je Marko Pavić, predsjednik DNS-a.

Da DNS ne zazire ni od kakve koalicje pokazalo se nakon lokalnih izbora. Od 64 opštine u više od 50 čine vlast bilo sa SNSD-om ili sa partijama iz Saveza za promjene.