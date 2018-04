DNK uzorci na silu poštom odlaze u Hag

Delegacija iz BiH dogovorila se sa čelnicima Međunarodne komisije za nestala lica (ICMP) o nastavku saradnje u pogledu DNK analize bioloških uzoraka, a uprkos oštrom protivljenju iz RS, oni će put Haga, gdje je novo sjedište ICMP-a, odlaziti diplomatskom poštom.

Identifikacija tijela nestalih u ratu u zastoju je jer je ICMP krajem 2017. godine jednostrano izmjestio DNK laboratoriju i 7.000 bioloških uzoraka iz BiH u Hag.

“Uzorci će u Hag ići diplomatskom poštom iz predstavništva ICMP-a za zapadni Balkan u Tuzli. Nakon što uradi analizu, ICMP će slati nalaz i o tome će biti obavještavane nadležne institucije i porodice. Laboratorija u Hagu radi i već su postupali na osnovu uzoraka u slučaju “Korićanske stijene”. Ostalo je da bude definisano pitanje servera sa podacima koji su u Tuzli, a za koje se ICMP nije mogao obavezati da će tu i ostati, kao što se nije obavezao ni u vezi sa sjedištem laboratorije – istakao je član Kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Nikola Perišić koji je bio u delegaciji.

Dodaje da je postignut okvirni sporazum o nastavku saradnje sa ICMP-om.

“Proces identifikacije i traženja nestalih lica biće nastavljen i u roku od mjesec očekujemo potpisivanje sporazuma sa ICMP-om. Ostalo je da bude dogovoren još jedan član sporazuma koji se tiče zaštite ličnih podataka. ICMP je ponovo ukazao na to da su oni međunarodna organizacija i da ih ne obavezuju zakoni u BiH, te da su ugovore potpisali isključivo sa davaocima bioloških uzoraka i da imaju obaveze samo prema njima, a ne prema BiH. Mišljenje o tome treba da daju Ministarstvo pravde i Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH – kaže Perišić.

Načelnik Odjeljenja za traženje nestalih u Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Goran Krčmar ističe da je priča o daljoj saradnji sa ICMP-om samo kupovanje vremena do 2020. kada će ta organizacija prestati da radi za potrebe BiH.

“Oni rade na donatorskom principu, a znamo da sredstava za BiH više nema i da su zato i otišli u Hag. Radiće identifikacije još godinu i po, a dok sistem diplomatske pošte bude uhodan, doći će i vrijeme da završe sa radom što se tiče BiH. Savjet ministara BiH je kroz institucije trebalo da obezbijedi kako će se taj proces dalje nastaviti. RS ima Zavod za sudsku medicinu koji bi to mogao da radi. Najveći problem je to što se biološki uzorci iznose iz BiH. ICMP to ne bi smio da radi, Savjet ministara to treba da razriješi. Uzorke su odnijeli mimo volje porodica”, kazao je Krčmar.

Iz ICMP-a su ranije u pisanoj izjavi naveli da preseljenje njihovog sjedišta neće ugroziti pružanje pomoći BiH, već će povećati mogućnosti u identifikacijama zasnovanim na najsavremenijoj DNK tehnologiji.

“Krvni i koštani uzorci koji su već obrađeni u ICMP-u ostaju u BiH. Svi novi uzorci koji budu podneseni na testiranje u globalnu laboratoriju ICMP-a u Hagu će nakon obrade biti vraćeni u BiH”, naveli su u ICMP-u.

Savjet ministara razmatrao je početkom mjeseca informaciju u vezi sa premještanjem laboratorije u Hag i zaključio da BiH mora imati nadzor nad ličnim podacima građana.

Delegaciju koja je, po nalogu Savjeta ministara BiH, putovala u Hag predvodila je ministarka za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, a pored Perišića išla su i druga dva člana Kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Amor Mašović i Marko Jurišić.

Podaci 70 hiljada građana

Iz Savjeta ministara BiH su naveli da su porodice nestalih osoba dale povjerenje predstavnicima ICMP-a da obrađuju uzorke, ali da ih nisu ovlastile da ih iznose u inostranstvo.

“Radi se o uzorcima uzetim od oko 70.000 građana BiH koji predstavljaju biološke podatke, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni, zbog čega tim BiH želi da obezbijedi punu zaštitu prava svojih građana”, rekli su u Savjetu ministara.

