Djevojka istetovirala Aleksandra Vučića na ruci FOTO

Tetovaža Tijane Stanimirov aktivistkinje SNS iz Vršca izazvala je buru komentara na društvenim mrežama. Tijana kaže da tetovaža “A. Vučić” na njenoj ruci predstavlja izraz njenog poštovanja prema lideru SNS i predsjedniku Srbije.

Ova mlada djevojka iz Vršca izjavila je da stoji iza svoje tetovaže, i da je odluku da će je uraditi donijela je još prije dvije godine, piše “juznibanat”.

“Aleksandar Vučić i njegova politika podstakli su me da se učlanim u stranku. Njegovi ideali o modernoj uređenoj perspektivnoj i ponosnoj Srbiji motivisali su me da budem dio tima u kome svako ko to želi može da uradi nešto za svoju državu, za svoj grad“, kaže ona.

Njegovi potezi i govori, dodaje Stanimirov, motivišu vas da se pokrenete, da uradite nešto korisno.

One je, kaže, ponosna na tetovažu i želja joj je da upozna predsjednika. Drago joj je što je dobila puno pozitivnih komentara i da mnogo ljudi dijeli njen stav, a na negativne komentare odgovara da je u pitanju lična odluka i da je oni ne interesuju i ne dotiču.

(b92)