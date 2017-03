Djevojčica ukrala kapu Papi Franji VIDEO

Malena Estel Vestrik (3) prvi put je posjetila Rim, ali već je uspjela da dođe u centar pažnje.



Naime, njena porodica je u srijedu odvela kako bi prisustvovala audijenciji pape Franje, a ona mu je pri prvom susretu uzela kapu!

Kako se može vidjeti na snimku, Estel su papini pomoćnici podigli kako bi se pozdravila sa papom, a u trenutku kada je htio da je poljubi Estel mu je uzela kapu.

– Prije nego što su je podigli bila je malo nervozna – ispričao je Maunten Butorac, kum male Estel za CNN.

– A onda mu je “maznula” kapu. Bilo je urnebesno, svi su se smijali, uključujući i papu – kazao je Butorac.

Inače, Estel je u posjeti kumu Butorcu sa roditeljima iz Atlante, a njen kum ni sam ne zna šta će mala mudrica sledeće izvesti.

– Tek je jedan dan u Rimu, ko zna što će sutra napraviti – kroz šalu je poručio Butorac.

Pogledajte video:

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN

— Mountain Butorac (@MountainButorac) March 22, 2017