Dječaka iz Bosne u zagrebačkoj bolnici prozvali herojem i medicinskim čudom

Mehmed Šabić, 12-godišnji dječak iz Gračanice u Bosni i Hercegovine poznat je kao dječak čudo zbog kojeg bi se mogla mijenjati medicinska literatura.

U nesreći u skučenoj alatnici, u vatrenoj eksploziji zaradio je 70-odstotne opekotine tijela.

Dok je rezbario ime svoje simpatije na komadić daske, pogriješio je jedno slovo, a pogrešku je želio ispraviti benzinom. Planirao je svoj rad politi benzinom i zapaliti kako bi daska potamnila, ali nije razmišljao da bi pritom moglo doći do eksplozije.

U alatnici se stvorila takva temperatura da mu je koža izgorjela, a on je udahnuo vreli vazduh, pri čemu su nastala brojna unutrašnja oštećenja.

Jedan odsto šanse za preživljavanje

U bolnicu u Tuzli primljen je sa 70-odstotnim opekotinama tijela, a ljekari su mu za preživljavanje dali tek jedan odsto šanse.

A onda se “Meho beton“ kako ga zovu u zagrebačkoj bolnici, na svoj 12. rođendan probudio iz kome i otvorio oči. Prve riječi koje je izgovorio bile su: “Nema predaje!”

Komunicirao je treptajima, pokušao micati prstima i nije odustajao. Nakon toga nastavio je nizati pobjede, napravio prve korake, uskoro i plesne, te stekao reputaciju glavnog zabavljača na odjeljenju.

Meho danas vježba noge i ruke, iako mu je svaki pokret bolan, a sve dodatno otežava činjenica da mu koža stalno mora biti masna.

Njegovi su se roditelji preselili u Zagreb kako bi ga zajedno s ljekarima mogli svakodnevno njegovati.

– On 24 sata dnevno mora biti heroj. On se sad mora boriti za svaki pokret, ožiljci su sad to sve stegnuli. Za glavu, za ruke, za svaki pokret on se mora boriti. Svaki zalogaj za njega je borba – priča Mehin otac.

Glavni šarmer na klinici

Priču o dečaku čudu koji je vrlo brzo postao glavni šarmer i zabavljač na dječjoj klinici u Klaićevoj uradila je i ekipa Nove TV.

– Meho je totalno harizmatičan, sve se vrijeme smeje i zafrkava medicinske sestre. Uopšte se ne žali na bolove i neviđeno je strpljiv – kaže reporterka Nove TV Ema Branica, koja je razgovarala sa Mehom.

Kaže kako, uprkos strašnim bolovima Meho već planira šta će napraviti kada izađe iz bolnice te mu je prvo u planu – sjesti na motor.

– Iako na rukama ima transplantiranu kožu, to ga ne brine previše jer će, kaže, imati ožiljke kao i njegov tata – priča Branica.

(Dnevnik.hr)