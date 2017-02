Dječak pronašao torbu punu novca VIDEO

Grifin Stil i njegov otac išli su do prodavnice igračaka, kada su usput stali na benzinskoj pumpi u Hori kauntiju u Južnoj Karolini.

Tu je Grifin prvo pronašao čudnu novčanicu od 20 dolara, a ubrzo zatim i kesu punu novca.

“Dao mi je novčanicu, koja mi je bila sumnjiva zbog crvene boje. Odnio sam je u prodavnicu i dao radnici da je provieri da li je prava. Rekla je da jeste”, rekao je Grifinov otac Šejn.

Tonight on @WBTWNews13 at 11pm: You’ll hear how 7-year-old Griffin Steele found all this cash! It was stolen from a bank robbery this week pic.twitter.com/xvSPaISKC4

— Abbey O’Brien WBTW (@abbeyobrien) January 31, 2017