Dječak pretučen zbog svađe sa djevojčicom, majka optužuje petoricu muškaraca

Petorica muškaraca starosti od 18 do 60 godina krvnički su pretukli moga sina, dobrog i nasmijanog dječaka od 14 godina.



Dok ga je jedan tukao, drugi ga je držao, rekla je juče Nataša Šilj, majka pretučenog Aleksandra, iz Istočnog Sarajeva.

Užasavajući događaj se, kako je ispričala za “Nezavisne”, odigrao 9. juna u Istočnom Sarajevu u Spasovdanskoj ulici između ulaza u jednu stambenu zgradu i internet kluba. Prebijanju njenog sina, kaže Šiljeva, prethodila je dječija svađa.

– U petak je bio posljednji dan školske godine. Sva djeca su otišla u park da proslave. Kćerka čovjeka koji je kasnije tukao moga sina je isprskala moga Aleksandra, na šta je on htio isto da uradi njoj, ali ona je bacila flašicu na njega, nakon čega su se posvađali – kaže Nataša Šilj.

Djevojčica se kasnije požalila ocu, a onda su, kako navodi Šiljeva, petorica muškaraca krenula u grad da traže dečaka.

– Došli su do internet kluba, u kojem su galamili i ispitivali gdje je on, a kada su izašli, taman je naišao Aleksandar. Tada jedan prilazi i udara mu šamar, nakon čega skače otac djevojčice, koji ima 60 godina, izvlači ga do haustora i počinje ga tući. U tom trenutku moje dijete jedan čovjek drži dok ga otac te djevojčice tuče – priča vidno potresena majka.

Kako kaže, torturi se nije nazirao kraj pa su tako u nastavku dječaku skidali hlače i donji veš te govorili da će ga seksualno zlostavljati. Očevici su primetivši šta se događa pokušali da pomognu nesretnom dječaku, ali niko u tome nije uspio jer su trojica držala “stražu” i nisu dopuštali nikome da priđe.

Osumnjičeni za napad i saučesništvo su G.V, G.D, Đ.M, O.K. i B.P, otac devojčice, svi iz Istočnog Sarajeva.

– Ko god je prišao da mu pomogne završio je na travi. Oni su čak razbili debelo staklo Aleksinom glavom, koji ih je sve to vrijeme molio da prestanu i da ništa loše nije uradio – kaže Šiljeva, koja kaže da je i njen suprug u šoku poslije svega što se desilo i da je to petak veče bio “izvan sebe”.

Čitav slučaj je, kako kaže majka, vidjelo dovoljno svjedoka, a jedna komšinica je pozvala policiju. Pretučeni Aleksandar je poslije toga prebačen u Dom zdravlja, odakle je poslan u Bolnicu Kasindo kako bi bio urađen snimak glave jer je puno krvario.

Prema otpusnom pismu iz bolnice, koje je u posjedu “Nezavisnih”, dječak je primljen zbog višestrukih povreda sa obje strane glave, nosa, povreda tijela, odnosno desne lakatne kosti i natkolenice.

Aleksandru je preporučen i odlazak kod psihologa i pedijatra te uzimanje lijekova protiv bolova.

– Policijska uprava Istočno Sarajevo je upoznata sa slučajem. O svemu je obaviješten i tužilac, a istraga je u toku. Trenutno se čeka nalaz o tjelesnim povredama – potvrdili su iz PU Istočno Sarajevo.

(Nezavisne/EuroBlic)