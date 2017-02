Divac objasnio zašto je trejdovao najboljeg igrača

Generalni menadžer Sakramento Kingsa Vlade Divac objasnio je svoj potez kojim je šokirao Ameriku – slanje Demarkusa Kazinsa u Nju Orleans.

Dugogodišnji lider Kingsa Kazins karijeru nastavlja u Nju Orleansu, a sa njim je krenuo je i Omri Kaspi, dok su u suprotnom smjeru krenuli Badi Hild, Lengston Galovej i Tajrik Evans, koji je ranije već igrao za Sakramento. U ovom trejdu Kingsi su dobili i pikove Pelikansa u prvoj i drugoj runde na ovogodišnjem draftu.

Boogie is coming to New Orleans! #Pelicans #WinTheNight pic.twitter.com/ND5HQR3SCI

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 20, 2017