Điu-đicu: U Banjaluci održano prvenstvo Srpske

U Banjaluci je održano prvenstvo RS u điu-đicu za sve uzrasne kategorije. Učestvovalo je 11 klubova sa 193 takmičara. Bila je to i prilika da se nagrade najuspješniji u prethodnoj godini.

Slavija iz Istočnog sarajeva ponijela je titulu najuspješnijeg kluba, odakle dolaze i najbolji takmičari Danijel Blažić i Mia Elek.

Sergej Bunić i Kristina Savić proglašeni su najpersektivnijim takmičarima za 2016. godinu, a najmlađi borac je šestogodišnji Dorđe Marković, član “Jedinstva” iz Doboja.

Predsjednika điu-đicu saveza RS Radisolava Jovičića posebno raduje sve veći broj djece koja treniraju điu-đicu. Uz ovakvu bazu, kaže Jovičić, ne moramo da brinemo za budućnost ovog sporta.

“Mi smo jedan od mozda od najmlađih saveza u smislu da imamo najmlađu populaciju. Vidite ovdje na samom otvaranju da je to populacija negdje do kadeta, to je negdje do 16 godina”, kaže Jovičić.

Organizacija prvenstva Srpske dobra je uvertira za ono što Banjaluku očekuje od 2.-5 juna, a to je Evropsko seniorsko prvenstvo u điu-đicu.

Pripeme za EP uveliko su u toku, a prijave traju do prvog maja. U Savezu kažu da očekuju učešće oko 350 takmičara iz 30 zemalja starog kontinenta.