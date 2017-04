Direktori trebinjskih javnih ustanova na “probnom radu”

Bivši član SDS-a optužuje: Pretukli su me na Izbornoj skupštini

Gradski oci su podvukli crtu. Direktori svih trebinjskih javnih ustanova naći će se na testu. Povećanje prihoda i smanjenje dugovanja biće njihov glavni zadatak, a neuspjelima prijete i smjene.

“Konkursi još nisu objavljeni, znači ti ljudi nisu dobili stalno riješenje i njima je cilj da to ostavare. Niko nije imao komentar na to nego su to prihavatili. Samim tim što su tu došli smatraju da treba da se radi na povećanju prihoda i smanjenju rashoda”, kaže Mirko Ćurić, zamjenik gradonačelnika Trebinja.

Za trebinjske vlasti najveći problem je kreditno zaduženje. Da bi vratili kredit od šest miliona maraka, iz opštinske kase izdvajaće se oko 780.000 maraka godišnje. Upravo je to zadatak novoimenovanih direktora. Ukoliko žele da zadrže svoje fotelje, moraće da rade, poručuju iz administarcije. Za najglasnije opozicionare, sve je to predizborna priča. Smjena neće biti, a ni povećanja prihoda, tvrde u PDP-u.

“To je prazna predizborna priča. Oni da su mislili otpuštati direktore ne bi ih ni imenovali onakve kakve i jesu. Pojedine su imenovali na način da nisu vodili računa da spoje struku i funkciji, odnosno zanimanje i kvalifikaciju”, rekao je Zoran Anđušić, iz PDP-a.

Direktori uglavnom nisu bili raspoloženi da stanu pred kameru. Oni koji jesu, bar javno kažu da im ta odluka ne pada teško. Svi moraju da rade da poprave situaciju, kaže Spasoje Radović.

“Kada bi dozvolili da svi rade na način na koji žele i da povećavaju svoje troškove, vjerovatno bi u nekom narednom periodu u javnim ustanovama situacija bila ista ili još gora, a to nije u interesu građana Trebinja, tako da ta odluka aposolutno nije iznenađujuća”, ističe Spasoje Radović, direktor Vodovoda Trebinje.

Trebinjskim direktorima ostaje samo tri mjeseca za svođenje računa i sprovođenje mjera štednje. Neophodno je da što prije naprave jasnu računicu, jer stezanje kaiša treba da dovede do smanjenja rashoda i većih prihoda za 5 odsto.