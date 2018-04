Direktori ERS pod istragom zbog namještenih tendera?

Rukovodstvo ERS je pod policijskom istragom, a vjerovatno slijedi smjena čelnika ove kompanije zbog sumnje u namještene tenedere prodaje struje vrijedne milione KM, saznaje “Blic”.

Prema dobro obavještenom izvoru “Blica”, zbog mutnih radnji rukovodstva ERS-a, predsjednik RS Milorad Dodik je lično dao nalog da se istraži kompletno poslovanje ove kompanije u posljednjih par godina, kao i da se svi članovi uprave stave pod mjere MUP-a RS. To se posebno odnosi na direktora Željka Kovačevića i izvršnog direktora za tehničke poslove Maksima Skoka.

“Svi izvještaji o sumnjivim tenderima i prodaji struje su došli i do predsjednika Dodika, koji je dao nalog da se sve dobro protrese i istraži. Uvidjevši da se radi o najvećoj pljački u istoriji RS formiran je čak i specijalni istraživački tim, koji izvještaje podnosi isključivo minsitru unutrašnjih poslova RS Draganu Lukaču i predsjedniku Dodiku”, kaže sagovornik “Blica”.

On objašnjava na koji način je ERS preko krajnje sumnjivih tendera prodavao struju.

“Prije svega, ove godine su sve elektroprivrede u regionu zbog povoljne meteorološke situacije imale viškove struje koju su izvozile. Sva ova preduzeća prodaju struju na berzi, a jedino ERS prodaje struju na tenderu, iako to nije roba koja podliježe Zakonu o javnim nabavkama BiH. Da se radi o mutnim poslovima ukazuje i to što se tenederi raspisuju bukvalno dan za dan i što se uvijek javljaju dvije iste firme, GENI i EFT koje i dobijaju posao,” naglašava izvor “Blica”.

Kako on ističe, ove dvije firme ponude fening ili dva iznad cijene koštanja struje na tenderu, a preprodaju je na berzi po višestruko uvećanim iznosima.

“Tako firme koje kupuju struju od ERS i samo je preprodaju, godišnje zarade od 45 do 60 miliona KM, dok državna elektorprivredna kompanija grca u gubicima. Problem je i u tome što je rukovodstvo ERS čekalo da voda krene preko turbina na hidrocentralama pa da je onda prodaju firmama GENI i EFT po cijeni koštanja”, navodi sagovornik “Blica”.

Prema njegovim riječima, sistem prodaje struje preko tendera izgleda tako što se oni raspisuju u nenormalno kratkom roku.

“Tako je tender za prodaju struje ERS prošle godine raspisan 29. juna. U njemu se traži da se ponude dostave istog dana ili najkasnije sutradan, 30. juna, do osam sati ujutro?! Struja je roba koja se ne može lagerovati, a transport se najavljuje regulatornim organima. Nemoguće je da neko može da reaguje i isporuči energiju u tako kratkom roku, a da nije unaprijed obavješten o sadržaju tendera i terminima za dostavljanje ponude – napominje izvor “Blica”.

Takođe, još veću sumnju u cijeli postupak prodaje struje budi tender koji je objavljen u subotu, 31. marta ove godine, dan pred katolički Uskrs.

“Naime, taj dan se raspisuje tender za prodaju električne energije i, naravno, traži se da se ponude dostave istog dana, najkasnije do 17 časova. Iako je to neradni dan u cjeloj Evropi nekim čudom samo 19 minuta od objavljivanja tendera stiže ponuda od slovenačke firme GENI. Vrijednost ovog posla je oko 14 miliona evra. Ostaće zapisano u analima ekonomskih nauka da se za toliki posao javi neka firma u roku od 19 minuta. Za to vrijeme je nemoguće pročitati tendersku dokumentaciju, a kamoli sastaviti ponudu”, ističe sagovornik “Blica”.

ERS: Tender je bio test, nije bilo prodaje

U ERS kažu da je u tender u martu bio samo test, i da na njemu nisu prodali struju. Iako su novinari “Blica” pitali nadležne u ERS za oba tendera koja se pominju u tekstu, o prošlogodišnjem nije bilo ni riječi.

“Tender za prodaju električne energije za koji ste poslali upit je imao za cilj da utvrdi kako se kreću cijene električne energije za drugi kvartal 2018. godine, kao i zainteresovanost potencijalnih kupaca. Na osnovu tih informacija donose se i odluke o remontu proizvodnih kapaciteta. Dakle, tender je poslužio samo za ispitivanje tržišta – kažu u ERS.

Istraga BIA i MUP Srbije

Skoko i Kovačević su, kako tvrdi izvor “Blica”, veću duže vrijeme pod mjerama MUP-a RS.

“Odjeljenje za visokotehnološki kriminal MUP-a ustanovio je da pojedine osobe, koje uopšte ne rade u ERS-u, imaju pristup softveru kompanije. O kolikoj pljački je riječ pokazuje i podatak da u istrazi učestvuje BIA i vrh MUP-a Srbije, jer su Skoko i Kovačević pokupovali veliki broj nekretnina u Srbiji. Kovačević je otišao čak toliko daleko da je kupio lanac luksuznih salona namještaja “Casa Bianca” u Beogradu.