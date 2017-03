Direktor ŽRS pred ministra donio zahtjeve radnika

Uslov za ŽRS: Ukidanje putničkog saobraćaja i 1.500 radnika do 2022. godine

Direktor je pred ministra donio radničke zahtjeve. Rok koji su mu dali ističe za četiri dana – ali već sad zna da na sindikalnom spisku malo toga može da ispuni.

Od smjene uprave nema govora. Ministar kaže – nije na radnicima da određuju ko će upravljati “Željeznicama Srpske”. Tražena obustava sistematizacije uvažena je djelimično.

“Oni su dali određene primjedbe i ja sam upoznao upravu i nadzorni odbor i skrenuo im pažnju da još jednom to pročešljaju i da neke stvari koriguju. To je i zahtjev sindikata. Da li će to sve biti – ne treba imati iluziju da će svi biti zadovoljni time”, rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza u Vladi RS.

Uprava tvrdi: “Višak je 326 radnika.” Ministar kaže: “Više ih je i brojka se vrti oko hiljade.” Zahtjev sindikata za donošenjem pravilnika i kriterijuma o tehnološkom višku biće uvažena u potpunosti. Od isplate duga po osnovu sudskih presuda do kraja godine nema ništa.

“Sud je presudio u njihovu korist i to će biti naplaćeno, sada tih sredstava dodatnih nema. Zapravo nisu ih ni željezničari ni zaradili. Vi znate da gotovo dva mjeseca nisu ni radili a sve im se redovno isplaćuje. Oni ipak primaju redovno plate”, kazao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza u Vladi RS.

Dragan Savanović, generalni direktor ŽRS, najavljuje novi sastanak.

“Mi ćemo svakako imati sastanak sa sindikatom i dogovor oko usaglašenih i usaglašavanja kriterijuma za utvrđivanje opravdanosti određenih radnih mjesta i broja izvršilaca i kasnije naravno oko programa zbrinjavanja”, rekao je Savanović.

Onim što su čuli u sindikatu nisu zadovoljni. Na prošlosedmičnim protestima u Doboju – upravi su dali rok do petka da ispuni sve njihove zahtjeve. I danas predlažu upravi – podvucite crtu i u kolektivu bolje organizujte podjelu kolača.

“Vidimo da se poslodavac poziva na ekonomsku situaciju u preduzeću što nije tačno jer se vidi u pravilniku o radu da su basnoslovne plate sebi dali, da su velike dodatke direktorima sektora dali. Vidimo da ni jedan direktor, njegova supruga ni njihova djeca nisu tehnološki višak nego samo obični radnik” rekao je Simo Cvjetković, predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa.

Šta i kako dalje, svih šest sindikata, odlučiće sutra na sastanku u Banjaluci. Bilo je priče čak i o štrajku glađu.