Direktor Šuma okupio sindikalce u Tesliću

Direktore šumskih gazdinstava, pravnike i sindikalce koje nije vidio u Han Pijesku, Risto Marić, prvi čovjek Šuma Srpske okupio je u teslićkoj Destilaciji. Razlog je isti, da, kako kaže, da smjernice za osnivanje reprezentativnog sindikata sa kojim će u pregovore o kolektivnom ugovoru.



Ponavlja da ne osniva svoj sindikat, da se neće miješati u rad, ali se nalog inspekcije koja je utvrdila da Šume nemaju reprezentativni sindikat, mora ispoštovati.

“Ako je direktor JP i uprava ti koji utvrđuju reprezentativnost onda je naša obaveza samo da im damo smjernice. Ništa novo neće biti sve sindikalne organizacije će da ostanu kao što je do sad, ali će oni da izrše izbore untra sindikalnih organizacija i na nivou JP formiraju tijelo koje će biti da li predsjedništvo izvršni odbor sindikata“, rekao je generalni direktor JP Šume Srpske.

Sve to kaže nema veze sa najavljenom sistematizacijim. Marić uvjerava i da nema ništa protiv da izbor za sindikalnog vođu opet padne na Vladu Pavlovića. Sindikalcima nije jasno zašto se onda pokrenula priča, pa sumnjaju da je cilj podjela radnika. Rijetki koji žele pred kameru, tvrde da je do sada sve funkcionisao.

“Svakom od nas je jasno da poslodavci vole da imaju ljude s kojim mogu dogovarat mnoge poslove koji nisu u interesu radnika i radničkih prava”, rekao je predsjednik sindikalnog odbora ŠG Borja Teslić Dušan Marković.

Navodno se sve vrti oko novca. Tačnije polovina para koje prikupi 46 sindikata u Šumama, odlazi granskom sindikatu. Uprava uvjerava da granski sindikat zato odlaže izbore, koje treba završiti do prve polovine aprila. Radnici kažu da to do sada nikom nije smetalo i da je i aktuelni vođa sindikata kojem pripadaju i biran na izborima.