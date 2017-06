“Direktna linija sa Putinom”: Amerika nije neprijatelj Rusije, nudimo azil Komiju

Rusija ne smatra SAD svojim neprijateljem, kaže ruski predsjednik Vladimir Putin i dodaje da je Moskva veoma zainteresovana za normalizaciju odnosa s Vašingtonom.

Rastuća rusofobija u SAD je uzrokovana pojačanim unutarpolitičkim trvenjima u toj zemlji, rekao je Putin u “Direktnoj liniji s predsjednikom”, prenijela je agencija Tas.

Putin je naveo i da se nada konstruktivnoj ulozi SAD u rješavanju krize na istoku Ukrajine.

Putin je izjavio da je Moskva spremna da ponudi politički azil bivšem direktoru FBI Džejmsu Komiju, za koga je rekao da se ne razlikuje od Edvarda Snoudena.

Prema Putinu, Komi, koji je tajno snimao razgovore sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, više je aktivista za ljudska prava nego šef tajne službe, prenosi Tas.

“Ukoliko on i dalje bude progonjen u vezi sa tim, bićemo spremni da mu ponudimo politički azil, on to mora da zna”, rekao je Putin u okviru tradicionalne “Direktne linije” koju uživo prenose mnogi mediji.

Putin kaže da je Rusija “istorijski naviknuta da živi pod sankcijama” i da se zemlja sa time suočava otkako je postala važan faktor.

Kako je naveo na svom malom jubileju, 15. godišnjoj “Direktnoj liniji”, u pitanju je alat i sredstvo pritiska koji Zapad koristi, bez obzira na okolnosti.

“U pitanju je alat za podrivanje snage Rusije, i sankcije bi bile nametnute bez obzira na politiku Moskve, sa ovim ili onim izgovorom”, rekao je Putin.

“Da nije bilo Krima, izmislili bi nešto drugo”, naglasio je Putin.

Kako je rekao, za rusku ekonomiju su sankcije bile i “blagoslov i prokletstvo”, jer je zemlja “natjerana da inovira i unaprijedi proizvodnju u drugim granama privrede, a ne samo u energetici”.

Putin je rekao i da će domaći proizvođači hrane “imati dovoljno vremena da uspostave pozicije na tržištu”, prije nego što se obostrane sankcije ukinu.

Putin na tradicionalnom godišnjem događaju “Direktna linija” odgovara na pitanja građana iz cijele Rusije, a ruske agencije prenose da je ove godine za Putina stiglo između 1,8 miliona i dva miliona pitanja.

Na početku, kao i obično, Putin se bavio ekonomskim temama.

Među desetinama pitanja na koja Putin odgovori svake godine, nađu se i ona lične prirode, a tako je bilo i ovog puta. Tema su bila njegova djeca i unuci, koje ruski lider vješto krije od javnosti.

“Moje ćerke se ne miješaju u politička pitanja. Ne volim da otkrivam mnogo i ne želim da dajem detalje o svojim unucima, kako bih im sačuvao privatnost. Ne želim da se zna njihov identitet, jer bi onda na njihov život uticala moja pozicija. Djeci su potrebni normalni odnosi, a ne da ih neko tretira kao nekakvo plemstvo”, rekao je Putin.

(Tanjug)