Diplomatske čarke između Skota i Čepurina

Ambasadorski panel Kopaonik biznis foruma sinoć su obilježile “diplomatske čarke” između ambasadora SAD Kajla Skota i ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Čepurina.



Skot je ocijenio da Rusija i SAD u određenim pitanjima imaju iste interese, a da se u drugima razmimoilaze.

Svakako, kako je konstatovao, to neće promijeniti neke činjenice, niti dovesti do toga da SAD zaborave sve što se dešava.

“Rusija je anektirala teritoriju jedne druge države i prekršila međunarodne obaveze. Preduzeli smo određene korake, kao i EU. Mislim da taj element naše politike neće biti promijenjen”, kazao je Skot.

Čepurin je na to odgovorio da neće da se svađa sa prijateljem Skotom, ali da ima osjećaj da se neko prikazuje kao “majka Tereza, kao svetac”, ali da se zna da to nije tako.

S tim u vezi pomenuo je da je Palmira razrušena, da su rušeni Vijetnam, Bliski istok.

“Da ne govorim o Ukrajini, zna se da je bilo uloženo pet milijardi da dio Ukrajinaca ustane protiv Rusije. To je bila zemlja u procvatu, a sada je tamo haos. Ko je to uradio? Ko je suršio Sovjetski Savez i Jugoslaviju? Nisu to bile loše zemlje”, ocijenio je Čepurin.

“Hajde da se ne miješamo. Neka sami nađu rješenje. I u Ukrajini i ovde ima mnogo ljudi koji su pametniji nego što vi smatrate”, poručio je Čepurin.

Međutim, kazao je da je u SAD došlo do promjene vlasti i da se nada promjeni odnosa sa Rusijom.

