Dilan Enis i zvanično pojačava Zvezdu!

Košarkaš Mega Bemaksa Dilan Enis nastavlja karijeru u Crvenoj zvezdi, objavio je na Tviteru menadžer Miodrag Ražnatović.

Informaciju je potvrdila i KK Crvena zvezda na svom zvaničnom sajtu.

Enis je svoj posljednji takmičarski meč za Megu odigrao u Laktašima protiv Igokee, a njegov dosadašnji tim je pobijedio sa 89:82.

Novi košarkaš Crvene zvezde je baš protiv crveno-bijelih ubacio rekord sezone 21 poen. Imao je u tom meču i sedam asistencija, tri skoka i četiri ukradene lopte, ali i pet izgubljenih.

Enis se dobro snašao u dresu Mege. Prosječno ima 18.6 poena (53.5% za dva, 30% za tri), 5.4 asistencije, 4.6 uhvaćenih i 2.2 ukradene lopte.

Njegove prednosti su atletske sposobnosti, brzina i agresivna igra u odbrani. Rođen je u Kanadi i igrao je za Rajs, Viljanovu i Oregon, ali nije biran na NBA draftu.

Igrao je i ljetnju ligu za Golden Stejt i Oklahomu, ali je potpisao za Megu, prije nego što će se preseliti u redove šampiona ABA lige.

Kako je Crvena zvezda zvanično objavila, ugovor je potpisan na dvije i po godine.

Dylan Ennis played excellent game for Mega Bemax. 11p 7as and away win over Igokea! It was his last game for Mega Bemax! He will continue career in Serbian EL team, BC Red star! #BeoBasket

