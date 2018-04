Dijaspora uskoro u institucijama Republike Srpske

Sporazumom sa institucijama do zaposlenja medicinskih stručnjaka

Dijaspora bi, od naredne godine, mogla da uđe u institucije Republike Srpske. U Vladu je stiglo već nekoliko incijativa koje predlažu da narod Srpske koji živi u inostranstvu dobije svoje predstavnike u Narodnoj skupštini, za početak, kroz odbore, što bi moglo da se postigne internim aktima.

Drugi korak je omogućavanje izbora njihovih predstavnika u Parlament, i otvarenje mogućnosti aktivnog učešća u vlasti. Za to bi trebalo mijenjati Ustav, što sigurno neće biti lako, poručuju narodni poslanici. Vjeruju da ipak treba pokušati.

“Imamo različite veze sa dijasporom na kulturnom, privrednom, sportskom i svakakvom drugom polju, ali ih nemamo u Ustavu.

Ne bih se izjašnjavao o dometima, ali da sam za da se odmah otvori dijalog o ustavnim promjenama, jesam” kaže poslanik SNSD-a u Narodnoj Skupštini Republike Srpske Drago Kalabić.

Od dijaspore, kao i do sada, Srpska očekuje podršku i pomoć. Pored finansijske pomoći, to su kontakti, šanse za nove strane investicije i ulaganja u privredu i turizam. Građane Republike Srpke u dijaspori interesuje život na domaćem terenu, i to treba maksimalno iskoristiti, ali i institucionalno podržati, poručuje potpredsjednik Narodne skupštine.

“Promocija naših ekonomskih potencijala, političkih kontakata, interesa, razvoja, dovođenja ljudi u Republiku Srpsku, investitora, turista, to nikom pametnom ne smeta. Na kraju krajeva, od toga i BiH može da ima koristi, kao što i Hrvatska ima koristi od Istre”, kaže Nenad Stevandić.

Sve bi to bilo u redu da ne postoji milion prepreka, poručuju iz opozicije. Zato vjeruju da je ideja o uključivanju dijaspore u politički život u Srpskoj samo predizborna priča.

“Mi smo mogli vidjeti i u prethodnom periodu i sastanke vrha RS, što je naravno dobro, i treba da imamo saradnju, ali ono što je loše je da se radi tu o predizbornoj godini, i da se tu nažalost radi o zloupotrebi dijaspore, odnosno njihovih glasova u izborima” stav je poslanika SDS-a u Narodnoj Skupštini, Davora Šešića.

U Banjaluci je, prije mjesec i po dana održan prvi Forum dijaspore, koji je okupio učesnike iz 20 zemalja. Predstavnici vlasti u Srpskoj poručili su da je to značajan korak ka uspostavljanju snažnijih ekonomskih i političkih veza između Republike Srpske i njene dijaspore.