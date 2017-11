Digla se prašina na društvenim mrežama: Asfaltirana Skadarlija?

Dodik i Vučić: Do kraja godine utvrditi granicu između BiH i Srbije!

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija na kojoj se vide radovi u jednoj od najpoznatijih beogradskih ulica – Skadarliji, a tamo asfalt.



Na fotografiji se vidi kako u donjem dijelu Skadarlije više nema kaldrme, kao i da je centralnim dijelom ulice postavljen asfalt.

Iz Grada Beograda za B92.net kažu da će od ponedjeljka biti postavljena kaldrima preko toga, a da “prvo asfaltiraju da bi bila jača konstrukcija”.

Osim toga, Grad Beograd je potom na svom zvaničnom nalogu na Tviteru naveo je rok za završetak radova biti 1. decembra.

Gradski menadžer Goran Vesić naveo je da će u Skadarliju biti vraćena stara turska kaldrima koja je, kako kaže, u međuvremenu restauirana.

“Asfalt kao podloga ne dozvoljava deformacije podloge i ispiranje kamenog agregata u podlozi. Asfaltnom podlogom se poboljšava stabilnost kaldrme ili bilo koje druge završne obloge bilo da je u pitanju kocka ili ploča”, rekao je Vesić.

Vesić je sredinom oktobra izjavio da će Skadarlija do proljeća biti potpuno rekonstruisana.

On je tada rekao da turska kaldrma ostaje, ali da će biti dopunjena i sanirana gdje je potrebno “jer je ona zaštitni znak Skadarlije”.

“U prvoj fazi, koja će trajati 60 dana, sređivaće se dio od Strahinjića Bana do Gospodar Jevremove ulice i podrazumijevaće rekonstrukciju vodovodnih cijevi i kaldrme. U dogovoru sa ugostiteljima drugu fazu smo bili odložili dok ne prođe turistička sezona, a sada su njihovi gosti više u lokalima, pa su se stekli uslovi da se nastavi s radovima”, naveo je Vesić.

Kako je rekao, druge dvije faze su od Jevremove do Zetske i od Zetske do Bulevara despota Stefana i tu radovi počinju odmah poslije Nove godine, čim vremenski uslovi to dozvole, a radova će biti i u samoj Zetskoj ulici.

Međutim, vlasnici ugostiteljskih objekata boemske četvrti bunili su se u junu riječima da imaju manje gostiju zbog rekonstrukcije česme na vrhu ulice. Kako su naveli, zbog ograde oko gradilišta turisti i Beograđani su mislili da je cijela ulica zatvorena.

У Скадарлији је све спремно за постављање калдрме, које почиње у понедељак. Најпре је постављен асфалт, како би била јача коловозна конструкција. Рок за завршетак радова је 1. децембар. pic.twitter.com/UyMIPxlwaa — Град Београд (@beograd_rs) November 10, 2017

Direktor Međunarodnog centra za razvoj turizma i ugostiteljstva Dragan Gligorijević je tada rekao da je “najgore lokalima koji su u neposrednoj blizini gradilišta”.

“Onaj ko je odlučio da rekonstruiše česmu usred sezone nas je uništio. Logično je da se svi radovi završe u jednom potezu, idealno na jesen, a ne usred ljetne sezone”, rekao je Đorđe Pavlov, vlasnik jednog od restorana u Skadarliji.

Kada su radovi završeni, Vesić je u julu obišao obnovljenu česmu u Skadarliji i rekao da je u obnovu uloženo 6,5 miliona dinara.

Skadarlija je jedna od najpoznatijih beogradskih ulica, a poznata je i kao boemska četvrt u koju su tokom istorije često navraćali pisci, glumci, pjevači i drugi umjetnici.

(B92)