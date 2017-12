Devetnaestogodišnjak prijetio ministru zdravlja: “Ubiću te kao zeca”!

Devetnaestogodišnji Tomislav P. iz Rijeke uhapšen je zbog sumnje da je na društvenoj mreži Fejsbuk prijetio ubistvom ministru zdravlja Hrvatske Milanu Kujundžiću.

Mladiću je stavljeno na teret da je u četvrtak veče sa svog profila na Fejsbuku poslao poruku na profil Kujundžića u kojoj je napisao da će ga “ubiti kao zeca”, te da će “samo nestati”.

Prijetnje su kod ministra izazvale osjećaj straha i lične ugroženosti, prenose hrvatski mediji.

Prema onome šta je do sada utvrđeno, mladić je prijetio zbog saznanja, kako je on shvatio, da se jedna teško oboljela djevojčica neće liječiti onako kako bi to za nju bilo najbolje.

Tužilaštvo je predložilo istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo, ali sudija Županijskog suda u Rijeci nije prihvatio taj prijedlog.

Osumnjičenom je određeno da se jednom sedmično mora javljati policiji, a zabranjen mu je bilo kakav kontakt s ministrom zdravlja i njegovo uznemiravanje.

(Srna)