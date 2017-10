Detalji tragedije u Banjaluci: Bosiljka je živjela sama, bivši muž joj pravio probleme!

Fond zdravstva RS: Uštedama do smanjenja deficita!

Prva drama odigrala se jutros u banjalučkom naselju Borik. Sedamdesetogodišnji Branko Stambolić pokušao je da ubije bivšu suprugu Bosiljku, a onda je ubio sebe.

Na mjesto događaja odmah su stigli Policija i Hitna pomoć. Žena je sa prostrelnom ranom hitno prevezena u Klinički centar.

Sve se desilo na jedanaestom spratu zgrade u ulici Relje Krilatice. Riječ je o bivšem bračnom paru. Čovjek je pucao svojoj bivšoj supruzi u leđa, nakon čega je sebi pucao u glavu.

Doktori kažu da je zdravstveno stanje Bosiljke Stambolić neizvjesno. Po riječima komšija, Bosiljka se sa suprugom doselila iz Zagreba. Poslije razvoda je živjela sama u stanu, a povremeno joj je dolazio sin.

Sa bivšim suprugom je, kažu, dugo imala problema. Pričaju da je on imao ključeve stana i da je dolazio nenajavljeno.

“Nikad nije imala mira od njega, žena je invalid bila, poštapala se i sad ja čujem Hitna pomoć došla i Policija, da je ranio je. I vidio sam ženu kad je odvezoše”, ispričao je komšija.

“Jesu oni imali stalno problema, ona se žalila, oni su valjda bili razvedeni, on je imao kuću na selu živio. Imao je tu sobu povremeno, pa kad dođe on se zaključa u sobu. Kad pođe nazad, zaključa sobu i ode. Ali uvijek, kad god je došao – maltretirao je, napadao je, to je ona pričala”,rekla je za ATV jedna od komšinica.

Na mjestu događaja uviđaj vrši i dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka. U Policijskoj upravi Banjaluka kažu da je u toku utvrđivanje svih okolnosti.

(ATV)