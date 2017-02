Detalji snimanja filma o Dugmićima: Ko će glumiti Bregu, Bebeka, Ipeta

Hrvatski reditelj Igor Šeregi već neko vrijeme najavljuje snimanje filma o fenomenu grupe „Bijelo dugme“.



Kako otkriva za „Dnevni avaz“, istoriju bivše Jugoslavije želi prikazati upravo kroz priče o jednom od kultnih bendova regiona i sklapanje cjelokupne priče privodi se kraju. Sa svojim timom producenata i scenarista radi na velikoj biografiji „Bijelog dugmeta“ od samih njihovih početaka.

– Počinjem od njihovih prvih koncerata u Italiji, kada još nisu imali naziv „Bijelo dugme“, pa preko povratka u Sarajevo. Kompiliram priče i uskoro krećem u dogovore s članovima grupe. Želim svima zajedno predstaviti detalje i ne želim raditi na snimanju dok to svi ne odobre. Grupa takvih razmjera u istoriji bivše Jugoslavije zaslužuje igrani film jer do sada takvog nije bilo – ističe Šeregi iz Zagreba, gdje stanuje u komšiluku Željka Bebeka.

Raspad Jugoslavije

Zgodno mu je da istoriju bivše Jugoslavije prikaže u filmu o grupi koju su, kaže, svi osporavali.

– Čini mi se da je „Bijelo dugme“ bila grupa koju su svi voljeli mrziti. Imala je daleko najveću bazu fanova u Jugoslaviji, ali su ih svi osporavali. Svaki put kada bi Brega mijenjao pjevače, činilo im se da je s grupom gotovo. Zanimljivo je povući paralelu s početka sedamdesetih do raspada grupe, koji baš nije vezan uz datum, ali je vrlo blizu s datumom raspada bivše Jugoslavije – dodaje reditelj.

Smatra da će produkcijski biti dosta zahtjevno raditi na ovoj priči, a u tome mu dosta pomaže producent Ivan Kelava, koji trenutno živi u Londonu, a smatra ga najvećim živim fanom „Dugmeta“. Kada je riječ o glumačkoj postavi, jednu od uloga mogao bi dobiti Marko Janketić, sin legendarnog glumca Miše Janketića.

Najljepši glas

– Marko je radio sa mnom na filmu „ZG 80“ i mislim da je to glumac koji ima najljepši glas. Bio sam na nekim karaokama u Pančevu kada je Marko pjevao sevdah. To je zvučalo predivno, ljudi su plakali. Samo se ne mogu odlučiti, fizički me najviše podsjeća na Bregu, ali bih iskoristio njegov glas, pa bih volio napraviti Bebeka od njega. Iz Hrvatske bih htio Gorana Bogdana i mislim da bi dobro savladao naglaske. A ne znam previše mlađih bh. glumaca, tako da bih napravio neki kasting. Iz Srbije bih u projektu još volio vidjeti Nikolu Rakočevića, ali, s obzirom da loše pjeva, možda bi mogao Ipeta igrati – otkriva nam Igor i dodaje kako mu je najzagonetniji Goran Bregović, uvijek na granici tajanstvenog, decentan, ne zalijeće se, ne pretjeruje.

Dvojba za kraj

– Jedini problem koji imam u sklapanju filma je kraj. Dvoumim se između posljednje turneje iz 1988. godine koja je prekinuta jer je Alen Islamović imao zdravstvenih problema ili možda s tragičnom Ipetovom sudbinom 1994. Ili taj poetski kraj njihovog ponovnog okupljanja – ističe Šeregi.

(Avaz)