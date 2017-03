Detalji filmske pljačke u Drvaru

Čim su maskirani i do zuba naoružani razbojnici u Drvaru upali u Intesa Sanpaolo banku, aktivirao se alarm, a pošto je sjedište policije blizu, patrole su pohitale i brzo stigle do poslovnice, ali je jedan od razbojnika osuo vatru iz automatske puške te ranio policajca Žareta Bošnjaka.

To je otkrio izvor upućen u neviđenu dramu, koja se u petak odvijala u ovom, inače mirnom gradiću, a koji dodaje da su, pri dolasku na mjesto događaja, policajci uočili jednog od bandita pored parkiranog audija A4, a dvojica su potom izašla iz banke i uslijedila je pucnjava.

Sve se događalo oko 7.30, nedugo nakon što je osoblje banke ušlo u objekat, koji je, kako se spekuliše, još prethodno veče pikiran, pošto mještani tvrde da su misteriozni audi splitskih registracija vidjeli još u četvrtak.

Kada su upali u banku, natjerali su radnice da legnu na pod, a dok su kupili pare, spekuliše se između 200.000 i 300.000 maraka, pojavila se i policija.

“Ni sekund nisu razmišljali, već je jedan od njih odmah zapucao, zatičući čak i policajce nespremne. Iznenadili su ih”, pojašnjava izvor.

Mještani Drvara kažu da se sve to odigralo u Titovoj ulici, u strogom centru grada, dok su brojni radnici išli na posao, a đaci u školu.

Nastao je opšti metež, scene kao u brutalnim kaubojskim filmovima, a čulo se, kako ističu, nekoliko pojedinačnih pucnjeva i bar dva rafala.

“Razbojnici zatim ulijeću u audi i policija kreće za njima. Međutim, pljačkaši tada nastavljaju da pucaju”, otkriva izvor.

Po nepotvrđenim informacijama, ni policija tada ne ostaje dužna, već osipa paljbu po vozilu u kojem su bili razbojnici, i pogodili su ga, tako da nije isključeno da među pljačkašima ima i ranjenih.

Ipak, razbojnici uspijevaju da pobjegnu do područja zvanog Oštrelj, na samoj granici opština Drvar i Bosanski Petrovac.

Tu pale audi A4, sa tablicama koje su još krajem februara ukradene u Livnu, što dovoljno govori o tome koliko je ovo razbojništvo planirano.

U audiju koji je vatra progutala nađene su dvije puške, a kako saznajemo, pljačkaši su koristili i jednu kratku cijev. Pretpostavlja se da je razbojnike na Oštrelju čekao drugi automobil, kojim bježe u šumu.

U međuvremenu, pripadnici MUP-a Livanjskog kantona već su bili na nogama i “češljali su” svaki dio tog kantona. U pomoć im je priskočio i helikopter Helikopterskog servisa RS, kao i tim Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a RS. Potraga, nije rezultirala pronalaskom pljačkaša, proširena je i na druge opštine.

Helikopter iz RS je satima “češljao” područje opštine Ribnik, pa onda preko Srnetice sve do Drinića, i odatle do Oštrelja. Nadgledali su i jedan potez do planine Osječenice, južno od Bosanskog Petrovca.

Uglavnom je letjelica osmatrala šumske puteve, dok je na prometnijim putnim pravcima uočen veliki broj policijskih patrola. Ponegdje su bile i po dvije-tri pa i više. Mještani Ribnika u čudu su gledali ovu akciju.

“Koliko sam čula, lopovi su najvjerovatnije u šumi. U Ribniku je bilo, čini mi se, šest blindiranih džipova sa policijom, a opštinu je nadlijetao helikopter”, rekli su mještani Ribnika.

Goran Broćeta, načelnik opštine Drvar, ispričao je za “Nezavisne” da smatra da je policija reagovala na vrijeme, ali da nisu zadovoljni bezbjednosnom situacijom i da će tim povodom imati posebnu sjednicu Opštinskog vijeća.

Događaj od petka uporedio je sa ratnim stanjem.

Policajcu oduzete noge

Ranjeni policajac je u petak prevezen u Kantonalnu bolnicu u Livnu, a odatle u Split, radi operacije.

Prema nezvaničnim informacijama, nije u životnoj opasnosti, a ima prostrijelnu ranu kroz abdomen, s tim što je metak oštetio kičmene pršljenove i bubreg.

Navodno su mu noge bile oduzete, ali nije oštećen spinalni kanal pa bi funkcije donjih ekstremiteta trebalo da mu se vrate.

(Nezavisne novine)