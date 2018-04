Deset važnih izuma za koje su zaslužne žene

Glasna je u krevetu? Da li se to dopada muškarcima?

Tokom istorije brojne žene su na neprocjenjiv način dale svoj doprinos svijetu usprkos tome što su bile suočene sa polnom diskriminacijom. Čovječanstvu su doprinijele izumima bez kojih danas ne možemo zamisliti život i za koje možda ni niste znali da su “proizvodi” ženskog uma.

Evo koji su to izumi:

Papirna kesa

Radnica u fabrici pamuka Margaret Najt 1868. godine izumila je papirnu kesu, ali muškarac pod imenom Čarls Anan pokušao je da ukrade njenu ideju i prvi je patentira. Najt ga je tužila i nakon duge pravne bitke pobijedila i dobila patent za svoj izum.

Lijekovi za teške bolesti poput leukemije

Gertruda Elion sa svojim kolegom Džordžom Hičingsom izumila je neke od prvih ljekova za teške i ozbiljne bolesti kao što su leukemija, SIDA i herpes. Elion i Hičings razvili su metodu koja je pomogla u revoluciji izrade ljekova. Elion je takođe izumila azatioprin, imunosupresiv zahvaljujući kojem su ljudi sa slabim imunološkim sistemom mogli da prime transplantovan organ.

Brisači na automobilu

Meri Anderson davne se 1903. godine sjetila kako bi brisači na automobilu bili izuzetno korisni. Šipku s gumenim dodatkom koji prijanja na staklo patentirala je godinu dana kasnije.

Identitet pozivatelja i poziv na čekanju

Dostignuća u telekomunikacionim istraživanjima dr Širli An Džekson dovela su do izuma identiteta pozivaoca i poziva na čekanju.

Monopol

Elizabet Megi glavna je i odgovorna za jednu od najpopularnijih društvenih igara svih vremena. Ova se igra originalno zvala “The Landlord’s Game” i izumljena je, odnosno patentirana 1903. godine.

Solarno grijanje

Mađarica dr Maria Telkes odgovorna je za prvi sistem grijanja na solarnu energiju. Godine 1925. preselila se u SAD i zaposlila na projektu koji se bavio isključivo ovom problematikom. Godine 1940. razvila je i učinila dostupnim prvi solarni sistem grijanja za domaćinstva, a u realizaciji projekta pomogla joj je još jedna uspješna žena, arhitektica Eleanor Rejmond.

Ručni aparat za pravljenje sladoleda

Nensi Džonson je 1943. godine izumila prvi ručni aparat za pravljenje sladoleda.

Pivo

Iako sa sigurnošću ne možemo da tvrdimo ko je zaista prvi proizveo pivo kakvo pijemo u današnje vrijeme, podaci do kojih su istraživanjima došli istoričari govore kako je to bila žena, tačnije žene. Naime, prije 7.000 godina u Mesopotamiji žene su bile zadužene za proizvodnju piva. Bila je to vještina koju su znale samo i isključivo pripadnice ljepšeg pola.

Protivpožarne stepenice

Prve protivpožarne stepenice na spoljašnjoj strani zgrade, koje bi u slučaju opasnosti poput požara trebalo da olakšaju evakuaciju, 1897. godine je izumila Ana Konli.

Pancir

Vjerovali ili ne, zaštitni balistički prsluk, poznatiji kao pancir, izumila je žena. Njeno ime je Stehani Kvolek, a istraživanje koje je sprovodila rezultovalo je izumom pancira, tačnije materijala koji se koristi u njihovoj izradi. Izum je patentirala 1966. godine.

(SrpskaCafe)