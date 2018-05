Deset banjalučkih ulica bez struje

Zbog izvođenja radova na elektromreži danas od osam do 15 časova struje neće imati dio naselja Mišin Han, a od 8.30 do 13 Priječani.

Od devet do 12 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Ivana Franje Jukića, Jevrejske, Vase Pelagića, Veselina Masleše i Kralja Alfonsa XIII, a od devet do 10 dijelovi Bulevara srpske vojske i Ulice olimpijskih pobjednika. Ulica Veljka Mlađenovića struje neće imati od 13 do 17 časova.

“Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Milana Stevilovića i Sime Pandurovića, te dio naselja Tice Divljaci”, saopšteno je iz “Elektrokrajine”.