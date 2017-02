Derventa i Prnjavor ostaju bez porodilišta

Na porodilišta u Prnjavoru i Derventi biće stavljen katanac, najavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite. Dragan Bogdanić poručuje da nisu ispunili obaveze propisane novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Dao im je rok od godinu dana da potpuno osposobe porodilišta – da imaju operacionu salu, anesteziologa, ginekologa i babice, i to 24 sata dnevno. Sve to kako bi u svakom trenutku mogli adekvatno da reaguju na hitne slučajeve, i kako se scenario poput onog u Gradišci ne bi ponavljao.

“Sa direktorima domova zdravlja i predstavnicima lokalnih zajednica Prnjavor i Derventa dogovoreno je da se ispune traženi uslovi ili da se od sredine ove godine ide ka zatvaranju tih odjeljenja”, stoji u saopštenju ministarstva.

Direktor Doma zdravlja u Derventi kaže da je o zatvaranju njegovog porodilišta čuo iz medija. Kaže, tu priču sluša već dvadeset godina. Uvjerava da stručan kadar ima, ali nedostaje operaciona sala. Ako Bogdanić stavi svoj potpis na takvu odluku, poručuje, preostaje mu samo jedno.

“Ono što ja kao direktor, kao ljekar i ginekolog koji više od trideset godina radi u zdravstvu, mogu reći da moje osoblje i ja radimo profesionalno i odgovorno, do sada. I sutra ćemo, dok to bude zakonski legalno i dok to bude odluka Ministarstva zdravčja. Onog trena kad Ministarstvo zdravlja donese odluku da takva porodilišta prestanu da postoje, mi ćemo to poštovati, i radićemo na drugi način”, kaže Mirko Šaran, direktor Doma zdravlja Derventa.

To bi u derventskom slučaju značilo da bi više od 30 hiljada stanovnika ostalo bez porodilišta. Bolje bi bilo, poručuje Šaran, da se njegovom Domu zdravlja obezbijedi operaciona sala.

To trenutno nije moguće, odgovaraju u Ministarstvu zdravlja. Dobra strana priče je, kažu, što dvije opštine imaju dobru putnu komunikaciju.

Takvo pojašnjenje nije se dopalo Dervenćanima, koje je vijest o zatvaranju porodilišta prilično zatekla.

Srpska ima devet bolničkih porodilišta, i jedno u banjalučkom Kliničkom centru. U Prnjavoru i Derventi nalaze se u sklopu primarne zdravstvene zaštite.

Iz Ministarstva zdravlja tvrde da su se na njihovo zatvaranje odlučili prvenstveno zbog zdravlja i sigurnosti porodilja i novorođenčadi.