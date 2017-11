Demonstracije na Filipinima, policija upotrijebila vodene topove VIDEO

Predsjednik SAD Donald Tramp stigao je danas u filipinsku prestonicu Manilu, na godišnje okupljanje lidera Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), prenosi Rojters.

Navodi se da je Tramp stigao iz Vijetnama gdje je na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) uputio oštru poruku tamošnjim liderima po pitanju trgovine i sreo se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Samo nekoliko sati uoči dolaska Trampa, policija u Manili upotrebila je vodene topove kako bi spriječila stotine demonstranata da dođu do Ambasade SAD u glavnom gradu Filipina.

Policija u zaštitnoj opremi sa pendrecima u rukama zaustavila je ljevičarske demonstrante koji su nosili plakate s natpisom “Otkačite Trampa” i “Dole američki imperijalizam”.

“Tramp je izvršni direktor imperijalističke vlade SAD. Znamo da je ovde da insistira na nepravednim ugovorima između Filipina i SAD”, smatra 18-godišnji student Aleksis Dendej.

