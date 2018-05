Demonstracija sile: Brutalno hapšenje maloljetnice u Nju Džerziju

Šokantan video koji kruži internetom pokazuje agresivno hapšenje mlade djevojke na plaži u Nju Džerziju.

Naime, djevojka koja je pružala otpor pri hapšenju je u iskazu rekla da se policija prvo pojavila kako bi obavili alko-test koji je u njenom slučaju bio negativan.

Iako nije imala alkohol u krvi policajci su joj tražili lične podatkej koje je odbila da im da. Priznala je da je društvo u kome se nalazila posjedovalo alkohol, a pošto ona još uvek nije punoljetna zbog toga nije ni konzumirala alkohol.

If you think this isn’t knowingly putting pressure on someone’s throat/windpipe you need to see an eye doctor pic.twitter.com/Zau394YedM

— Johnny Yentch (@Yentchwarmers) May 27, 2018