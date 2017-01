Demokrate podržale Jankovića za predsjednika Srbije

Glavni odbor Demokratske stranke potvrdio je danas odluku predsjedništva o jednoglasnoj podršci Saši Jankoviću za predsjednika Srbije.

Predsjednik DS Dragan Šutanovac je na sjednici GO rekao da je to na neki način istorijska odluka i povratak korjenima na kojima je Demokratska stranka i nastala. Prema njegovim riječima, DS je danas podržala čovjeka koji promoviše vrijednosti za koje se i ta stranka zalaže.

Kako je naveo, Janković je punih 10 godina svoj posao kao zaštitnik građana radio u skladu sa Ustavom i zakonima, nije ustuknuo pred onima koji su sila u državi i pokazao je da ima “dovoljno hrabrosti da se suprotstavi bahatoj vlasti” koja, kako kaže, pokušava da uruši institucije.

On je na sjednici GO rekao da je DS čekala da i druge stranke proevropske orjentacije podrže kandidaturu Saše Jankovića, ali da se na žalost to nije desilo. “Mi idemo na pobedu”, rekao je Šutanovac i naveo da najveće šanse za pobjedu na predsjedničkim izborima ima onaj koga podrži DS. Šutanovac je članovima GO rekao da su u posljednjih mjesec dana u Srbiji desile negativne stvari koje su povećale tenzije, navodeći slučaj voza koji se nedavno iz Beograda uputio ka Kosovskoj Mitrovici, fotografije ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa pripadnikom zemunskog klana Dušanom Spasojevićem, računi za struju…

Poslije njegovog uvodnog obraćanja, sjednica GO DS zatvorena je za javnost. Odluci o podršci Jankoviću usprotivio se član GO iz Novog Sada Borislav Novaković. On je novinarima rekao da je Saša Jankovcić dobar kandidat, ali da po istraživanjima nema šanse da uđe u drugi krug. Novaković kaže da takvu šansu ima Vuk Jeremić, ali je naveo, međutim, da će se povinovati odluci stranke.