Demofest nominovan za nagradu za najbolji festival u Evropi!

Banjalučki Demofest, najveći festival demo bendova na Balkanu, nominovan je za najprestižniju festivalsku nagradu European Festival Awards (EFA), i to u glavnoj kategoriji – kao najbolji festival u Evropi!

Demofest je nominovan za nagradu Best Medium-Sized Festival, odnosno za najbolji festival srednje veličine, što se automatski određuje na osnovu posjećenosti same manifestacije – od 10.000 do 40.000 posjetilaca.

Glasanje je otvoreno do 30. novembra na zvaničnom EFA sajtu, gdje možete ostaviti glas za Demofest. Sam proces glasanja je veoma jednostavan i sve što vam je potrebno je e-mail adresa, a samim glasanjem dobijate šansu da osvojite karte za svaki festival koji bude nagrađen.

“Ovo je još jedna potvrda da naša misija duga jednu deceniju nije uzaludna, štaviše. Zaista smo srećni što Demofest uživa ovakav ugled i afirmaciju u evropskim festivalskim krugovima,zahvaljujućinašoj publici koja nas bezuslovno podržava”, kazala je Brankica Janković, direktorica Demofesta i dodala da je sada fokus na 11. izdanju slavnog regionalnog festivala demo bendova.

Inače, EFA je najveća nagrada starog kontinenta koju jedan festival može dobiti, a nominacija za Demofest je stigla kratko nakon nominacije za UK Festival Awards (UKFA), u kategoriji Best Overseas Festival, tj. najbolji festival van Velike Britanije.

Dok EFA uključuje festivale (koji ispune visoke kriterijume kvaliteta) iz svih zemlja Evrope u svim kategorijama, UKFA se odnosi isključivo na festivale iz Britanije, jer se radi o nacionalnoj nagradi, osim u spomenutoj kategoriji Best Overseas Festival, u kojoj je Demofest bio nominovan. Takođe, kao što važi i za UKFA, Demofest je prvi i jedini festival iz Bosne i Hercegovine koji je nominovan za ovu nagradu. Iza obje nagrade stoji Yourope, najveća i najznačanija asocijacija festivala u Evropi.

Podsjećamo, 11. Demofest će biti održan od 19. do 21. jula 2018. godine na tvrđavi Kastel u Banjaluci.