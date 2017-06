Dekan Medicinskog fakulteta pretukao direktora hirurgije

Dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu Predrag Čanović i njegov bratanac Dragoš pretukli su pretprošle noći direktora Hirurške klinike Kliničkog centra u ovom gradu Radeta Markovića.

Iako teško povređen i modar, poznati hirurg Marković juče je bio na svom poslu, a između dvije operacije ispričao je za „Blic“ šta se dogodilo.

“Nisam ni slutio da će mi se dan poslije napornog posla završiti u krvi. Sjedio sam u kafiću “Boni” u Ulici Save Kovačevića, sa prijateljima, uveče. Iznenada se pojavio Predrag Čanović sa svojim bratancem i počeo da me vrijeđa, da govori da sam “g….” i “p….”. Nisam reagovao, a njemu uvrede nisu bile dovoljne. Onda je dekan pokušao da me udari stolicom. Ostao sam da sjedim i da se branim koliko sam mogao… Nisam siguran da li je i koliko bio pijan. Onda me je šutnuo nogom u grudi, dok je njegov sinovac Dragoš Čanović držao ruku u nekoj torbici. Svi smo se plašili da ima neki pištolj. Mučenje je trajalo više od 15 minuta, vikali su: “Ti si tužio našeg rođaka, ajde da te ovjerimo”… Onda mi je otpozadi prišao Dragoš i udario me pesnicom u lice. Polomio mi je nos. Imam teške tjelesne povrede. Kafić je bio krvav, a ja slomljen, priča pretučeni hirurg, koji je i pored teških povreda juče operisao pacijente.

Marković dodaje da niko ne može da ga uvrijedi riječima, ali naglašava da udarce neće oprostiti. On kaže da je imao dugu istoriju loših odnosa sa dekanovim bratom, takođe hirurgom, sada pokojnim Draganom Čanovićem.

“Dragan Čanović je bio direktor hirurgije 16 godina. Nekoliko puta mi je prijetio i zbog toga smo se deset godina sudili. Prijetio je da će da me bije, prebije… Svađao se sa mnom oko posla, oko poslovne filozofije. Različito smo mislili o razvoju hirurgije. Ja sam mlađi od njega, a imao sam više operacija. Čak je dolazio s pištoljem na posao i prijetio mi, pa sam ga prijavio policiji. Oružje mu je oduzeto, a ja sam nakon sudskog spora tražio samo izvinjenje.

Marković naglašava da je dekanov brat Dragan bio smijenjen sa mjesta direktora hirurgije Kliničkog centra:

“On je smijenjen, a postavljen sam ja. Nažalost, umro je ove godine i meni je žao zbog toga, ali se zaista nisam nadao da će da me zbog sudskog spora koji je odavno završen napasti njegov brat, dekan Medicinskog fakulteta u mom gradu “, zaključuje Rade Marković.

Povrede evidentirane, dekan nedostupan

“Blic” saznaje u policiji da su sve povrede Radeta Markovića evidentirane nakon što su direktora hirurgije pregledali neurolog, neurohirug, opšti hirurg i radiolog.

Dekan Medicinskog fakulteta Čanović nije htio da se javi na telefon, a na samom fakultetu noviarima je iz sekretarijata rečeno da se poslovno nalazi van zgrade.

(Blic)