Dejvid Džejson: Dok smo snimali “Mućke”, nikad nismo bili dio prve lige

Glumac Dejvid Džejson (76), koji se proslavio ulogom Dereka “Del Boja” Trotera u seriji “Mućke”, šokirao je javnost otkrivši koliko su glumci ove planetarno popularne serije zaradili.

Iako bi svi u prvi mah pomislili da su glumci kulte serije zaradili milione, istina je drugačija.

“Nemojte da počinjem o platama u BBC-ju. Nikada nismo bili dio prve lige. Sitkomi su uvijek bili siromašni rođak zabavnog televizijskog programa, bez obzira na to koliko su popularni. Oni pametni danas osnivaju svoje produkcijske kompanije i tako zarađuju. Ali to se nije radilo u moje vrijeme, već si dobijao samo ono što dobiješ. A to nikad nije bilo mnogo”, rekao je glumac za “Dejli mejl”.

“Danas živimo u drugačijem svijetu, u kojem su slava i novac najvažniji. Ja sam postao glumac jer je to bilo ono čime želim da se bavim. Želio sam da budem uspješan, a ne slavan i bogat, a to nije isto. Ljudi to danas poistovećuju. Nudili su mi da uđem u rijalitije, a iako su honorari veoma privlačni uvijek sam ih odbijao. Mislim da novac nikada ne treba da bude motiv”, kaže on.

“Čak i kada sam bio na vrhuncu popularnosti sa ‘Mućkama’, nisam imao skupe automobile i nisam bio okružen ženama. Uvijek sam stajao čvrsto na zemlji i radio svoj posao. Nisam želio da postanem zvijezda, nisam imao vremena za to. Samo sam htio da budem dobar u svom poslu i da održim dobar standard”, ističe legendarni glumac.