Dejvid Bekam zaustavio saobraćaj u Londonu da bi spasio staricu

Bivši engleski fudbalski reprezentativac David Bekam spasio je život jednoj starijoj ženi koja se onesvijestila dok je prelazila ulicu u Londonu.

Engleski mediji navode da je Bekam odmah zaustavio auto kada je video da žena leži na ulici. On je svojim automobilom napravio blokadu i na taj način spriječio da neko ne pregazi nesretnu ženu.

Svjedoci tvrde da je Bekam sjeo pored ove starije gospođe, dao joj flašu vode i osvijestio je, a onda joj je rekao da ne misli da je ostavi dok ne stigne Hitna pomoć.

Slavni fudbaler je pomogao da ženu stave na nosila, a nakon što ju je Hitna pomoć odvela, on je nastavio svojim putem.

An old lady fell in the road in SW7 yesterday, a car pulled up next to her to help & stop her getting run over. Legend #DavidBeckham pic.twitter.com/gXiYQxQg04

— Caroline & Wills (@p1dge100) January 21, 2017