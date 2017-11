Dodik: Idemo na referendum ako opozicija promijeni mišljenje

Predsjednik Republike Srpske je stigavši na posebnu sjednicu Nardone skupštine RS rekao da je uvažio zaključak NS RS i odmah reagovao.



“Zahvaljujem se opoziciji što smatra da je moje prisustvo tako važno. Slažem se da je ovo bitna tema. Moja ocjena je da država RS ima pravo da odlučuje o svim bitnim pitanjima”, rekao je Dodik.

Predsjednik RS je rekao da će referendum biti suspendovan zato što opozicija nije spremna da ga podrži.

Dodik je rekao da je opozicija omalovažila referendum zbog malih političkih dobiti i ustvrdio da će izaći na svaki referendum koji opozicija organizuje, uključujući i referendum o njemu.

Objasnio je da je po zakonu za uspješnost referenduma potrebno da na njega izađe 50 odsto plus jedan glasač, te da u situaciji osporavanja opozicije narod može biti zbunjen. Osim toga, kako je rekao, opozicija u RS je pozicija na nivou BiH zbog čega se, kako kaže, rezultati referenduma ne bi mogli implementirati.

Rekao je da odluku o referendumu nisu objavljivali u Službenom glasniku zbog toga jer su bili svjesni konstalacije odnosa, i odnosa opozicije po tom pitanju.

Pojasnio je da se od referenduma odustaje zbog unutrašnjih razloga, odnosno stava opozicije, a ne stava međunarodne zajednice koje se, kako tvrdi, ne boje.

“Odluka će se povući na određeno vrijeme dok se pozicija i opozicija bez obzira ko ih bude činio oko tog pitanja ne ujedine”, rekao je Dodik.

Dodik je još dodao da je ubijeđen da ce oni činiti vlast nakon izbora i da će se onda odluka i sprovesti. Rekao je da će narod odbaciti ovakvu politiku opozicije koja, kako kaže, legitimitet traži od stranaca.

Dodik je pozvao opoziciju da podrže održavanje referenduma.

“Pozivam opozciiju da podrže održavanje referenduma. Idemo na referendum samo kažite da hoćete. Spreman sam da stanem ispred svih vas i da idemo u to. Borba za narodne borbe to podrazumijeva, svidjelo se to vama ili ne. Samo kažite da hoćete i idemo u referendum, odredićemo novi datum”, poručio je Dodik.

Tvrdi da je neko iz opozicije s njim juče razgovarao o tome da bi opozicija prihvatila promjenu Ustava RS pod uslovom da se ukine Vijeće naroda RS, te da nije korektno da o tome govori, ali da će se o tome saznati za nekoliko dana, te da “Čavić to može da potvrdi”.

Predsjednik Srpske je rekao da je spreman da izađe na svaki referendum koji opozicija predloži i pokrene, pa i “na referendum o njemu samom”.

“Kada svi obezbijede konsenzus o tome, ja ću ponovo predložiti referendum. Važne državne i nacionalne teme vezane su za konsenzus”, rekao je Dodik.

Predsjednik RS se u jednom momentu počeo raspravljati sa poslanicima opozicije koji su dobacivali svojih skupštinskih klupa. On se obratio se poslanicima Branislavu Borenoviću i Adamu Šukalu, a zatim ih je predsjednik NSRS, Nedeljko Čubrilović opomenuo.

“Bićeš izbačen”, dobacio mu je Dodik polu-šaljivo Borenoviću.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik stigao je u Narodnu skupštinu Srpske, gdje je u toku posebna sjednica na kojoj će se poslanici izjasniti o Prijedlogu odluke o stavljanju van snage odluke o sprovođenju referenduma o radu Suda i Tužilaštva BiH.

Na kratkim konsultacijama predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića i šefova poslaničkih klubova dogovoreno je da se predsjednik Republike pozove na sjednicu.

Prije usvajanja dnevnog reda, opozicioni poslanici su kroz povrede poslovnika ukazali na potrebu da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik treba da prisustvuje ovoj sjednici i da se obrati.

(ATV)