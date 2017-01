Dodik: Ovo je godišnjica koju mnogi nisu željeli

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je večeras na Svečanoj akademiji u Banjaluci povodom obilježavanja Dana Republike da Srpska jeste mala Republika, ali da su Srbi veliki narod.

Dodik je rekao da je i obilježavanje Dana Republike dokaz da ništa nije nemoguće ako to jedan narod želi, ne ugrožavajući bilo koga drugog.

“Dvadeset i pet godina velikih, naših, jedinstvenih. Godina ponovnog stradanja, uzdizanja, uspjeha, ponosa. Ovo je 25. godišnjica koju mnogi nisu željeli, ali koju smo željeli mi i koja nam se evo i dogodila”, naglasio je Dodik.

On je rekao da je prije 25 godina osnovana Srpska kao republika koja je za Srbe bila sloboda, državno-pravni okvir i volja naroda koji je u svježem pamćenju nosio stradanja iz Prvog i Drugog svjetskog rata.

“Rane iz tih strašnih ratova nisu ni zacijelile kada se naš narod, mimo svoje volje, našao pred strašnim iskušenjem da mu se istorija ponovi. Srpska je nastala na srpskim zgarištima, od Jasenovca do Prebilovaca. Nastala je u miru, branila se u ratu koji joj je nametnut. Branila i odbranila”, rekao je Dodik.

On je naveo da se Srpska gradila požrtvovanošću naroda i boraca. “Zato je naš dug borcima i stadalim civilima nemjerljiv i uvijek iznova ga treba pokazivati.

Odgovorni smo da uspomenu na njih čuvamo i vaspitamo mlade da se prema srpskoj državi, naciji i vjeri odnose s ljubavlju”, rekao je Dodik.

On je naveo da Srbi danas ne slave samo Dan Republike Srpske, već odluku da će živjeti kao slobodni ljudi, poštujući žrtvu koju su za njihovu slobodu podnijeli najbolji sinovi tog naroda.

“Danas slavimo herojstvo i žrtvu znanih i neznanih heroja svih prethodnih ratova. Danas slavimo naš način života – naš jezik, kluturu i krsnu slavu. Okupljamo se, saborujemo i pokazujemo cijelom svijetu da smo jedinstveni. Ponos i jedinstvo su naše ključne riječi. Prije 25 godina i danas ostvarili su se na Krsnu slavu posvećenu arhiđakonu prvomučeniku Stefanu”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da se Srpska rodila tri dana od rađanja Hrista, zbog čega možda nekima i smeta Dan Republike, “ali bi bili mali da smo pristali da nam taj praznik nije praznik”.

“Zato smo veliki da stojimo ovdje i ponosno kažemo da slavimo dan kada smo mi odlučili da napravimo Srpsku, napravimo državu, ovo proslavljamo i da nam to niko ne može ukinuti i zabraniti”, poručio je Dodik.

On je rekao da Dan Republike svjedoči opredijeljenost Srpske da nastavlja da obilježava taj dan i glasno i jasno, te demantuje sve zlonamjerne sumnje i neistine vezano za ovaj, najznačajniji datum u istoriji Srpske.

“Ovo nije naš inat. Ovo je naša istorija”, rekao je Dodik.

On je podsjetio da je Dan Republike Srpske ustanovljen 9. januara 1992. godine njenim osnivanjem, kao i da Srpska ni tadašnjom odlukom skupštine srpskih poslanika nije osnovana iz inata.

“Te 1992. godine osnovana je iz potrebe našeg naroda da živi slobodno, u slobodi i da ima svoju državu. I da tu državu u vremenu sanjamo da pripojimo i postanemo jedinstveni dio sa maticom Srbijom”, rekao je Dodik.

On je rekao da su Srpskoj u posljednjih 25 godina branili da sanja i da kaže šta sanja.

“Oni kao to nisu znali, a mi smo i nama i njima uporno dokazivali da se taj san uporno obnavlja i da će jednom biti ostvaren. I tu se ništa nije promijenilo za prethodnih 25 godina. Oni nama zabranjuju da sanjamo, živimo, imamo republiku a mi njima kažemo živimo, sanjamo i bićemo to što hoćemo. I danas slavimo ovu Republiku da pokažemo i sebi i svim drugima da smo slobodni ljudi, koji svojom voljom obilježavaju najvažnije datume iz naše istorije jer ko to ne čini kao da nije ni postojao. Za naš narod u Republici Srpskoj nema važnijeg datuma od 9. januara”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da je referendum o Danu Republike, sproveden u septembru prošle godine, ovjerio i osnažio pomenuti datum i pred sadašnjim i budućim generacijama.

“Građani Srpske su slobodno na najdemokratskiji način kazali da će Dan Republike slaviti na dan kada je i osnovana, 9. januara. Evo dana i događaja kada su mnogi dobili nedvosmislen odgovor. Našim okupljanjem i manifestacijama i opredjeljenjem smo nesumnjivo pokazali da je odgovor jasan. Mi smo ga znali i onda i sada, jer to smo rekli na referendumu odlučno kao i 1992. kada smo formirali našu republiku”, rekao je Dodik.

On je istakao da volja naroda obavezuje Srpsku više od volje i stavova raznih svjetskih mešetara koji su svoje biografije popunjavali pokušajem da ukinu elementarna ljudska, politička i kolektivna prava.

“Neki od njih su u međuvremenu i otišli odavde, neki se pakuju. Mi smo ostali ovdje i ostaćemo da budemo tu. Za razliku od njih koji su ovdje imali političke mandate, mi dragi građani Srpske imamo životne i oni su vezani za ono kome pripadamo, a pripadamo ponosnom srpskom narodu”, rekao je Dodik.

On je naglasio da je današnji dan dokaz da ništa nije nemoguće ako to jedan narod želi, ne ugrožavajući bilo koga drugog.

Citirajući jednog uglednog srpskog istoričara da “Dobra politika može jednom narodu da očuva i život i čast, a loša ga dovede do toga da bira između života i časti, a ona najgora liši ga i jednog i drugog”, Dodik je ocijenio da su njegovi saradnici i on sačuvali i život i čast.

“Tako će i ostati. Želim da Republika Srpska bude vječna na dobrobit srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive”, poručio je predsjednik Srpske.