Da li će Hojt Ji zamijeniti Morin Kormak

Dodik: Hojt Ji je za mene periferan lik, on je neki treći zamjenik ne znam ni ja čega

Informacija koja se pojavila u pojedinim medijima, da će Brajan Hojt Ji biti postavljen za ambasadora SAD u Sarajevu, podigla je pravu buru, ne samo na domaćem terenu, već i u regionu.

Dok Srbija već bruji o tome kako Hojt Ji dolazi da kontroliše Milorada Dodika, ali i da će motriti na Vučića i njegove odnose s predsjednikom RS, Dodik odgovara da su to samo sprekulacije. Ipak, poručuje da zna kako bi, ukoliko bi se one obistinile.

“Mislim da je ovo podvala iz Federacije, oni bi željeli da vide Hojt Jia. Evo, sad ću i ja reći i ja bih volio da vidim Hojt Jia za ambasadora Amerike ovde u BiH, jer bi bio lakši život, ne moram s njim da sarađujem. Nastavili bismo i dalje da budemo stranci”, rekao je predsjednik RS Milorad Dodik.

Dodik poručuje da bi Jiev angažman u Sarajevu bio neozbiljan potez SAD-a, jer, kako kaže, on ovdje nije dobrodošao. Iz Stejt Dipartmenta za ATV je stigla potvrda da Hojt Ji završava svoj mandat kao pomoćnik zamjenika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, ali da se neće oglašavati o njegovom budućem angažmanu. Slično poručuju i iz Ambasade SAD-a u Sarajevu.

“U ovom trenutku nemamo informacija koje se odnose na buduću poziciju g. Jia. Sve najave o ambasadorskim imenovanjima dolaze iz Bijele kuće”.

Prije ove, isplivala je i informacija da će Hojt Ji biti ambasador u Makedoniji. Dok se zvanične vijesti čekaju, i američki, ali i domaći zvaničnici ne trče pred rudu, i za sada, uglavnom, daju neodređene izjave, ili čak izbjegavaju da komentarišu vruću temu. Ministar inostranih poslova BiH, Igor Crnadak, danas nije odgovarao na naše pozive, a odgovor nije stigao ni iz njegovog resora.

Poznato je da Hojt Ji dosta dobro poznaje prilike zapadnog Balkana, a poznat je i po oštrim izjavama, i to najviše u slučaju vođenja spoljne politike Srbije. Nije tajna da nije posebno omiljen ni na domaćem terenu. Prije mjesta sa kog odlazi, Hojt Ji je bio zamjenik šefa misije Ambasade SAD u Zagrebu i to do 2013. godine.

Za vrijeme njegovog mandata, okončan je i slučaj bivšeg premijera, Ive Sanadera, koji je, zbog primanja mita, završio u zatovru. Sredinom prošle godine, nakratko je smirio strasti i u Makdoniji, ali i Albaniji, nakon tamošnjih političkih potresa. Spekuliše se da će ga na posljednjoj poziciji zamijeniti Džonatan Mur, bivši šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini.