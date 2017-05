Davor Gobac: Vrijeme je za dokumentarac o Psihomodo Popu!

“Prvi put sam se zaljubio u osnovnoj školi, u sedmom, osmom razredu. Više se ni ne sjećam kako sam se udvarao. Vjerovatno sam se uplašio, jer koliko god si spontan i nije te sram ništa reći, znaš kad ti se neko sviđa, onda se odmah drugačije ponašaš. Ali, ljubav je jedna divna stvar”, priča za „EuroBlic“ Davor Gobac, frontmen „Psihomodo Popa“.

Davor Gobac bio je na Tjentištu još kao mali sa osnovnom školom. Tada se išlo, priča, putevima Narodno oslobodilačke borbe.Kako već dugo nije bio na Sutjesci očekuje da će biti zanimljivo.

Na pitanje šta se sada ta se sada krčka u muzičkoj kuhinjici „Psihomodo Popa“, Gobac odgovara:

“Nemam neku formulu kako smišljam naslove pjesama i ploča, albuma. Jednostavno ideja ti dođe kada radiš nešto. Sine ti kako bi se to moglo zvati. Povežeš neke činjenice o kojima pjevaš i tako ti dođe inspiracija i onda se sjetiš imena. Recimo, za zadnji album, koji se zove „Ćiribu ćiriba“, nisam ja smislio ime nego naš gitarista Brada. U kuhinjici „Psihomodo Popa“ sada se rade nove pjesme. Postoji već i demo sa nekih desetak, petnaest pjesama. Videćemo šta će na kraju ispasti. Objavili smo novi singl „Sve će biti u redu (Profućk’o sam)“. Snimili smo to sa Stivom Albinijem, poznatim svjetskim producentom i snimateljem koji je, između ostalih, radio sa „Nirvanom“ i „Led Zeppelin“-om. Nadamo se da će ova numera biti hit”.

“Inspiracija za pjesmu može biti bilo šta, od ljubavi, preko nekakavih događaja u gradu, u državi, u svijetu. Ima puno pjesama za koje sam vezan. Sve pjesme koje sam napisao su moja djeca. „Pinokio“ mi je vrlo draga numera. Nju sam napisao u Amsterdamu, u potkrovlju, kada sam čitao „Playboy“, pa sam vidio šalu, u kojoj Pinokija na sjeniku drži jedna zgodna dama za nos i kaže: „Pinokio, laži Pinokio, molim te“, ispričao je Gobac za Euroblic.

U posljednje vrijeme, kaže,Psihomodo pop koncerte počinje instrumentalom „Evropa“, koji su svirali davne 1983. Davoru Gobcu draga je i i numera „Ona odlazi u Amsterdam“, kao jedna starija pjesma, koja je možda čak i malo atipična za „Psihomodo Pop“, a svojevremeno je bila veliki hit, sa albuma „Sexy magazin“.

Gobac je otkrio i da je vrijeme da se napravi dokumentarac o „Psihomodo Popu“, bend je ušao u 34. godinu i ima se tu svašta,kaže, za ispričati.

“Postoje gomile fotografija, spotova, snimki, svega, pa se nadam da ćemo to u neko dogledno vrijeme i realizovati. Snimljeno je do sada par dokumentaraca o „Psihomodo Popu“, ali nikada nije izdata knjiga, pa možda bi trebalo i nju napraviti, ali svakako treba napraviti jedan temeljiti i duži dokumentarac. To su dobre stvari. To ljudi vole da gledaju”, priča Gobac.

Na pitanje šta bi volio da ima Goba je odgovorio da mu ne fali ništa u životu.

“Imam sve što mi je potrebno, ali znaš ono kako se kaže s novcima – novaca nikad dosta”, zaključio je Davor Gobac u intervju za Euroblic.