Davor Dragičević u Beogradu: David je ubijen, pa neka me zatvore

Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, čija ja smrt izazvala proteste u redovna okupljanja građana, obratio se danas i medijima u Srbiji.

On je na pres konferenciji u Beogradu rekao da je policija optužila njegovog sina da je lopov i narkoman koji se na kraju ubio skokom u rijeku Crkvenu.

Dragičević i njegovi pratioci su rekli da su u Beograd došli da razbiju medijski mrak koji je u Republici Srpskoj kada je u pitanju ovaj slučaj.

“Ja sam otac brutalno ubijenog i držanog u zatočeništvu Davida Dragičevića, Srbina pravoslavca i građanina RS i BiH. Stvarao sam Republiku Srpsku a njene institucije mi poslije 26 godina od mog ranjavanja ubijaju moju dušu, moje dijete”, rekao je Dragičević optužujući za to zločince koji dugi niz godina ruše ustav, pravo istinu i čast Republici Srpskoj i njenim građanima.

Ističe da odgovorno tvrdi da je David ubijen i spreman je da ga odmah zatvore zbog tih tvrdnji.

Kao saučesnike u ubistvu Dragičević pominje Darka Ćuluma, direktora policije RS, Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova RS, tužioca Dalibora Vreću i Darka Ilića, načelnika Uprave za organizovani i teški kriminalitet RS te doktora Željku Karana koji je vršio autopsiju Davidovog tijela.

“Jedini zvanični dokument koji imam je potvrda o smrti koju je potpisao Karan i udario pečat gdje stoji da je vrijeme smrti 18.mart u 04:00. David je bio živ 18., 19., 20., 21. marta a našli su ga 24 na ušću Crkvene u Vrbas. Crkvena nije rječica već kanalizacija.

“Darko ilić kaže da je moj sin ušao u kuću opljačkao je, da je lopov i narkoman i da je na kraju skočio u Crkvenu. David nije bio u toj kući to je utvrđeno. 45 dana govorimo da David nije bio u toj kući, niko nas ne sluša. On nije bio lopov i samoubica već pošten momak i student Eletrotehničkog fakulteta u Banjaluci. David je pušio marihuanu, znam za to i to nije sporno”, rekao je Dragičević.

Ističe da mu je rečeno prije nego što će dobiti nalaz da se prvi i drugi obdukcioni nalazi poklapaju a da to nije istina.

“David je nađen u Crkvenoj a Karan nije izuzeo vodu iz pluća. David je brutalno pretučen a prve slike su još gore brutalnije”, objašnjava Dragičević.

“David je bio čestit i jak, nije bio anđeo da se razumijemo ali ko ima prava da se igra boga? Počeli su pakovati stvari da sam ja terorista i obavještajac, a sad hoće da kažu da sam pripadnik vehabijskog pokreta koji hoće da napadne RS”, kaže Dragičević.

Smatra da je strašno ono što se događa u Banjaluci.

“To je zločinačka organizacija i mi više ne možemo vjerovati šta se sve događa. Hoće da razvuku, da me izmore ali izmoriti me neće dok ne saznam istinu i pravdu. Imam još imena ali o njima ne bih još zbog istrage. Mogu riješiti slučaj za pet minuta da hoće”, rekao je Dragičević koji smatra da radi ono što bi svaki roditelj trebalo da radi.

Kaže da svi ljudi koji ga prate za njega heroji i da radi roditeljsku dužnost.

“Svi znaju kakav sam karakter, dokažite da je David lopov i narkoman, da je ukrao i skočio u Crkvenu. Dokažite i odmah uzimam pištolj i ubijam se na trgu gdje se pali svijeća za moje dijete”, izjavio je Dragičević.

Aktivistikinja koja je pratila Dragičevića u Beogradu napominje da su svi potpisali izjave kao i djeca da nisu psihički labilni da nemaju suicidalne namjere i ako im se nešto desi imenovali su osobe koje su krivci.

Objašnjava da to prevedeno na engleski i njemački i poslato u nekoliko zemalja.

Kaže i da njihovu djecu koja stoje na trgu danonoćno prate po Banjaluci i da su i dan i noć u strahu za svoju djecu.

“Niko nije labilan, ja sam zdravstveni radnik, fakultetski obrazovana osoba i nisam sklona izmišljanjima. Ja sam svojim očima vidjela automobil koji prati moju ćerku. To je svakodnevni pritisak koji se vrši na nas i našu djecu pa i maloljetnu. Prijete nam i krivičnim prijavama kada smo se obratili pravnicima”, rekla je aktivistkinja koja napominje da imaju slike automobila daster i ljudi koji ih slikaju.

“Mi ćemo, ako ne budemo imali zaštitu od naših vlasti jer ne tvrdimo da je kompletna institucija mupa kriminalizovana, morati da se obratimo međunarodnim institucijama. Već smo u kontaktu smo sa nekim ljudima”, rekla je ona.

Davor Dragičević još dodaje da nijedna zakonska procesudra nije ispoštovana nakon snimka na kome se David vidi živ.

“To je zločunačka organizacija sa namjerom da ubija djecu i istrjebi ovaj narod. Ko smatra da sam lud neka me pošalje na psihijatrijsko vještačanje. Sa svima ću ući u savez samo da se istina i pravda otkriju. Politika me nikad nije interesovala i nemam nijedan krivični dosije”, izjavio je Dragičević.

