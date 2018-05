Davor Dragičević: Svi koji skrivaju zločin su ubice

I večeras, tačno dva mjeseca od kada je tijelo Davida Dragičevića položeno u rijeku Crkvenu, na Trgu Krajine u Banjaluci, okupili su se brojni građani kako bi izrazili nezadovoljstvo dosadašnjom istragom o njegovoju smrti i podržali njegove roditelje u borbi za pravdu i istinu.

„Danas je tačno dva mjeseca kako je naš David položen u Crkvenu“, rekao je Davor Dragičević i poručio svima da maturanti slobodno slave i vesele se na mjestu gdje se održava skup svake večeri.

„Mi smo ovdje do 19 časova. To je njihov najvažniji dan i naš David je 25.06, prije dvije godine bio na ovom mjestu“, rekao je otac i ponovio da saučesnici i ubice nemaju ni vjeru ni naciju, da je to kriminalna, fašistička organizacija zlikovaca, ubica, egzekutora, monstruma i sotona koja već duže vrijeme postoji.

Svi koji koji skrivaju zločin su ubice, naglasio je, i to ne samo Davida, već svih nas, grada Banjaluke, Republike Srpske i šire.

„Iz sekunda u sekund uništavate nas. Mene što ste ubili i Davida, to je to. Ali ubijate stotine hiljada ljudi, koji su od 18. marta uz mene, koji su uz svoju djecu, koji su uz „Pravdu za Davida“ i koji traže istinu i pravdu, svaki dan na ovom mjestu i u svojim domovima, putem interneta i medija“, rekao je Davor.

Ujedno je pozvao sve novinare da pokucaju na vrata institucija, na vrata pozicije i opozicije i da rade svoj posao.

Rekao je i kako je podnio zahtjev da mu se na uvid da ko su inspektori koji su ispitivali Davida zbog navodne prošlogodišnje tuče, te da je od njih dobio informacije da je David bio supermen, spajdermen i batmen, da je letio po gradu i da je tukao po 15-20 ljudi odjednom.

„Svima vama zlikovcima, ubicama lijepo vam je. Dođete kući pomazite djecu, poigrate se sa djecom, pojedete ručak sa djecom, odvedete djecu u šetnju. E moje ubice, sa kim ja da jedem ručak, koga da ja pomazim, koga da poljubim za laku noć. Svaku noć u praznoj kući. Ubili ste ga, mladost ovu. Do kada mislite više“, rekao je Davor nakon čega su okupljeni građani pjevali Davidovu pjesmu“Klinac u getu” .

Davor je poručio da će 5. jula na njegov rođendan biti veliki skup na Trgu, a za to će kaže dobiti i dozvolu.

