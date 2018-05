Davor Dragičević predao 100 novih prijava Tužilaštvu

Ovo je prvih 100 simboličnih prijava, a biće još 50 hiljada po ovom osnovu, poručio je danas Davor Dragičević, nakon što je banjalučkom Okružnom tužilaštvu predao prijave za ubistvo svog sina Davida koje su mu poslali građani u znak podrške.

Dragičević je tražio od Republičkog javnog tužilaštva da iz predmeta budu izuzeti glavni okružni tužilac Želimir Lepir i svi koji su,kako kaže, u sprezi s njim, te da bude formiran sasvim novi tužilački tim.

“To je sve zato što sam vam rekao da je montirani proces, žele da smontiraju drugi proces. Naravno, kao i sve do sad, Tužilaštvo kako uradi – te ljude može osloboditi laik advokat, mogu i ja te ljude osloboditi nakon godinu-dvije, zato što ne postoje relevantni dokazi, zato to namjerno rade od 18. marta”, istakao je Davor Dragičević.

Nadležne institucije kojima se Davor Dragičević obraćao, uglavnom su bez komentara. Dok se iz Okružnog tužilaštva Banjaluka danas nisu oglašavali, iz Republičkog tužilaštva – informacija da je podnesak zaprimljen.

“Nakon što izvrši uvid i analiza dostavljenog prijedloga, glavni republički tužilac Mahmut Švraka će donijeti odluku u skladu sa zakonom”, saopšteno je iz Republičkog javnog tužilaštva.

Davor Dragičević je ponovio da zna ko su ubice njegovog sina, i da za to ima dokaze. Nadležnima je dao i rok za privođenje krivaca pravdi, i to 31. januar sljedeće godine – 22. rođendan njegovog sina. Najavio je novu prijavu: čim dobije transkript sa posebne skupštinske sjednice o bezbjednosti u Republici Srpskoj, prijaviće Dragana Lukača za nanesenu duševnu bol, jer je ministar unutrašnjih poslova tada izjavio da je njegov sin opljačkao kuću. Ministar Lukač demantuje da je u svom skupštinskom izlaganju tvrdio da je David Dragičević opljačkao kuću, što se, kaže, može potvrditi i snimkom njegovog govora. Lukač je demantovao da je Dragičeviću nuđena nagodba, iako je on danas imao poruku za one koji su mu, kako kaže, slali “nemoralne ponude”.

“Oni izgleda stvarno ne znaju ko sam ja, ali ja znam ko su oni. Ja idem do kraja, nikada neću odustati od istine i pravde, koliko god bila surova o teškom ubistvu i zlostavljanju moga sina. Svi jataci, počinioci, saučesnici, nalogodavci, egzekutori, svi će biti privedeni pred lice pravde. Sa mnom se ne mogu igrati ni davati ponude”, upozorava Davor Dragičević.

U priču oko smrti Davida Dragičevića se uključio i Ombudsman za ljudska prava BiH, koji u skladu sa svojim nadležnostima želi da utvrdi sve bitne činjenice i okolnosti u ovom slučaju. Večeras je na Trgu Krajine održan još jedan skup “Pravda za Davida”, a o smrti Davida Dragičevića će opet biti riječi sutra, na četvrtoj sjednici Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske. Odbor će na sjednici ispitati Darka Ćuluma, direktora policije, i Sinišu Kostreševića, načelnika Uprave Krim. policije MUP-a Srpske.