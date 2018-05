Davor Dragičević poručio: Lukaču, niko nije prijetio tvom djetetu

“Poslije sjednice NS RS svima je jasno ko su ubice i sakrivači dokaza i ko su ti ljudi koji su odlučivali o našim životima do 18. marta”, pručio je na večerašnjem okupljanju u Banjaluci Davor, otac Davida Dragičevića.

Dodao je i da je nakon današnje sjednice NS RS svima jasno da se politika uvukla u ovaj slučaj, te da ovo okupljanje nije protest već mirno okupljanje građana.

“Ovaj trg je naš. Ovaj trg je Davidov”, rekao je Davor dodajući: “Imamo i srce i snagu i pamet i resurse da im se suprotstavimo, ali mirno i dostojanstveno. Mi i oni više nikada nećemo živjeti zajedno. Lukaču, niko nije prijetio tvom djetetu, ni ja niti bilo ko iz ove grupe”.

Ponovio je i da je ovo montiran i smišljen proces.

“Imate snimak na FB grupi gdje je Dalibor Vrećo rekao da je ono David, ali to nije on. To je montiran i smišljen proces, na jednom snimku je mokra cesta, a na drugom suva. Samo ga pokušajte drugi put ubiti”, rekao je Davor Dragičević.

Poručio je i da u grupi “Pravda za Davida” nema mjesta za one koji pokušaju učiniti bilo kakav ekces, da dolazi u obzir samo mirno i dostojanstveno okupljanje.

Spomenuo je i jučerašnji boravak u Beogradu, koji mu je, kako je naglasio, jako puno koristio, za razliku od današnje sjednice NS RS.

Rekao i da je dobio slike prve obdukcije.

Nakon Davora, okupljenim građanima se obratila i Danijela iz grupe “Pravda za Davida” rekavši da je današnja sjednica NS RS ništa drugo već perfomansom, te da su poslanici zaboravili da ih je narod birao.

I na večerašnjem okupljanju je puštena pjesma “Klinac iz geta”, tokom koje su prisutni svih uzrasta, podigli šake visoko u vazduh. Refren su zajedno pjevali.

(Buka)