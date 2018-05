Davor Dragičević: Moramo biti strpljivi, idemo do kraja

Još jedno okupljanje “Pravda za Davida” održano je večeras na Trgu Krajine u centru Banjaluke.

Davor Dragičević, otac stradalog Davida Dragičevića, ponovio je da neće oprostiti smrt njegovog sina.

“Jataci, saučesnici, ubice, egzekutori, ja lično Davor Dragičević vam nikad neću oprostiti Davida Dragičevića. Grupa Pravda za Davida, ljudi vam nikada neće oprostiti Davida Dragičevića i našu djecu”, poručio je Dragičević.

On je rekao da niko ne smije da napadne njega ni članove grupe “Pravda za Davida”.

“Prvi ste počeli, pa sad se krčkajte. Ja lično, Davor Dragičević, i članovi grupe ‘Pravda za David’a smo sve dokumentovali. Samo jedan napad na mene, ljude oko mene i sve će biti objavljeno. Samo probajte, vi znate zašto ne smijete”, rekao je Dragičević.

Rekao je će Odbor za bezbjednost Narodne skupštine RS preuzeti određene radnje.

“Sve smo imenovali, ima Odbor za bezbjednost NS koji će preuzeti određene radnje protiv lica. Moramo biti malo strpljivi, borba će se nastaviti. Ja idem do kraja, vi idete do kraja, grupa ‘Pravda za Davida’ ide do kraja”, naglasio je Davidov otac.

On je rekao da još sedam dana ne daje intervjue novinarima, te je pozvao na izjašnjenje o slučaju.

“Neka se jataci, saučesnici, egzekutori izjasne o slučaju. Izađite sas istinom koaj je u mojoj glavi, znam da je surova i za mene a još gora za vas. Ne uradite to, vidjećete”, rekao je Dragičević.

Još jednom se odvrnuo na konferenciju za novinare koju je organizovao MUP RS 26. marta.

“Odgovorno ste tvrdili da je David Dragičević narkoman, lopov, samoubica, koji je skočio sa mosta. Otkud jedna mala duša, jedan čovjek, samoubica. Ubili ste ga, mučili zvjerski, ubilii ste ga 26. 3. Svi koji ste bili na konferenciji ste saučesnici u ubistvu. Znam ja dobro šta ste vi mislil, pratili ste vi i mene, dijete od konobara, dva-tri dana ćaća oplače i ode raditi”, rekao je Dragičević.

(Nezavisne novine)