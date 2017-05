Darko Mladić: Mektićev vic nije uvredljiv samo za Srbe, već i za Sirijce

Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, ocijenio je danas da se ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić vicem o prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i generalu Mladiću u suštini podsmjehivao žrtvama sopstvenog naroda.



“Žalosno je da funkcioner iz SDS-a na tako odgovornom mjestu u vlasti u BiH demonstrira takav odnos prema predsjedniku Republike Srpske i komandantu Vojske Republike Srpske iz perioda kada se ta Republika stvarala. Očigledno je da je gospodin Mektić propustio odličnu priliku da pametno ćuti”, rekao je Darko Mladić.

Mladićev sin smatra da niko ne može više da u vicu uvrijedi ni predsjednika Karadžića ni generala Mladića, jer su oni odavno u srcu naroda za čiju su se slobodu borili, ali da je žalosno što se “kadar iz SDS-a sa tako odgovornog mesta podsmijehivao žrtvama sopstvenog naroda”.

“Do sad sam mislio da on od ostalih odgovornih i važnih stvari nema vremena da se bavi istraživanjem zločina nad srpskim narodom, ali volio bih da dio te energije koju troši na prepričavanje viceva koje čuje od stranaca u BiH i po našim forumima, usmjeri na istragu o zločinima počinjenim nad našim narodom koji do dan danas nisu rasvijetljeni i te naše žrtve do danas nisu dobile pravdu”, poručio je Darko Mladić.

On je ocijenio da je Mektić uvrijedio i sirijski narod, čiju su nesreću proizvele iste arhitekte koje stoje i iza nesreće kroz koje su prošli narodi na prostoru bivše Jugoslavije.

“Ono što mi svi znamo sa ovih prostora, on je tim svojim vicem uvrijedio i jadni sirijski narod koji sada strada tamo, a svi znamo da arhitekte te njihove nesreće, kao i naše ovdje, nisu ni Radovan Karadžić ni Ratko Mladić, nego nisu uopšte sa ovih prostora. Iste su arhitekte i u našoj, zajedničkoj nesreći svih naroda sa ovih prostora kao i sada u sirijskoj nesreći”, zaključio je Darko Mladić.

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić juče je na sjednici Predsjedništva SDS-a u Bijeljini ispričao vic u kojem je pominjao prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i generala Ratka Mladića.

(Srna)