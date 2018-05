Darko Ilić pred Anketnim odborom: Institucije podlegle pritisku javnosti

U Banjaluci se danas održava prva radna sjednica Anketnog odbora koji se bavi slučajem smrti Davida Dragičevića.

Sjednici prisustvuju predsjednik Anketnog odbora, Branislav Borenović, zamjenik Drago Kalabić, članovi Nedeljko Glamočak, Milanko Mihajilica i Goran Đorđić.

U ime grupe Pravda za Davida učestvuju Borislav Radovanović i Ljiljana Tešanović. Prvi na saslušanju je bio Željko Karan, direktor Republičkog zavoda za sudsku medicinu, pa onda i Darko Ilić, načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS.

Anketni odbor dobio je odgovore koje je tražio od Okružnog javnog tužilastva, Zavoda za sudsku medicinu i iz Kabineta predsjednika RS.

Pravo glasa imaju samo članovi Anketnog odbora, ne i članovi grupe Pravda za Davida, oni učestvuju u radu.

“Čuo sam za nestanak Davida Dragičevića, ali se odmah tada nismo bavili slučajem, jer to nije naša nadležnost. Za smrt sam saznao kad je pronađeno tijelo, obaviješten sam da ima neka povreda koja bi mogla biti sumnjiva. Imali smo i indicije da bi moglo biti i pogoršanja bezbjednosne situacije zbog aktivnosti ljudi na društvenim mrežama i širenja dezinformacija”, rekao je Ilić odgovarajući na pitanje kada je čuo za slučaj Davida Dragičevića.

“Svaki put kada postoji sumnja da bi se možda moglo sumnjati na krivično djelo ubistvo, mi se obavijestimo, i odlučujemo da li ćemo se baviti slučajem. U tom momentu, kad sam obaviješten nismo uzeli predmet, ali se uključujemo u njega. Poslao sam kolegu da se upozna sa činjenicama slučaja, i da vidi da li se radi o krivičnom djelu iz naše nadležnosti. Kolega iz naše Uprave za organozovani i teški kriminalitet odlazi, i tada me obavještava da za sada nema elemenata za sumnju na ubistvo ali i da se mora sačekati obdukcija da bi se tačno znalo. Nakon obdukcije , mi smo smatrali da u tom momentu nema elemenata za postupanje naše uprave. Sledeći dan, zvao me je direktor Policije RS. Razlog su informacije koje su ukazivale na sve ono što se dešavalo na društvenim mrežama. Od poziva na proteste do poziva na linč”, izjavio je Ilić.

Kaže i da se u ovom momentu slučajem i dalje bavi Policijska uprava Banja Luka.

“Nakon sastanka, donijeli smo odluku da treba odrzati pres konferenciju. Druga odluka je da uprava preuzme predmet i da još jednom pregleda sve činjenice”, rekao je Ilić.

Branisla Borenović ga je pitao da li je praksa da on učestvuje na pres konferenciji kada je u pitanju ovakav slučaj.

“Mnogo puta sam učestvovao na pres konferencijama i uz konsultaciji s ministrom, na mene je pala ta odluka, zbog pritiska javnosti da organizujemo tu konferenciju 26. marta.Ja sam pozvao doktora Karana, jer u tom momentu nisam imao njegov pisani nalaz, a smatram da bi bilo krajnje neprofesionalno da ga prepričavam. Što se tiče tužioca, ja se ne sjećam da je ikad učestvovao u pres konferenciji MUP-a”, kazao je Ilić, odgovarajući na pitanje zašto i tužilac nije prisustvovao.

“MUP javnost obavještava o svim radnjama i aktivnostima koje je preduzeo, a tužilac obavještava javnost o onome što je preduzeo iz svoje nadležnosti. Uvijek je do sad bilo tako”, objašnjava Ilić.

Kaže i da njega niko nije vršio bilo kakav pritisak u slučaju Davida Dragičevića.

“Radim u MUP-u već 20 godina i žao mi je što su sve institucije podlegle pritisku javnosti. MUP je podlegao pritisku javnosti najviše kada je donesena odluka da se predmet prebaci na postupanje u Upravu kriminalističke policije”, izjavio je Ilić.

“Doživio sam da oštećeni kaže: ‘ nećeš ti raditi i tvoja uprava, nego neko drugi'”, napominje Ilić.

Član Anketnog odbora Nedeljko Glamočak ga je upitao kada i kako dovodi u vezu krađu u kući Rađen sa ovim slučajem.

“Ja sam na konferenciji trudio da biranim riječima govorim o događaju, a ispalo je kao da sam mrtvog čovjeka nazvao raznim imenima. Ja koristim riječi ‘u ovom momentu’ i ‘najvjerovatnije’. Tada sam tvrdio da ne postoje elementi krivičnog djela, u tom mometnu”, rekao je Ilić.

Glamocak ga je pitao i zašto je rekao da se radi o zadesnoj smrti.

“Tada jasno kažem da se u tom momentu najvjerovatnije radi o zadesnoj smrti jer nema indicija tada da se radi o krivičnom djelu ubistva”, rekao je Ilić.

Komentarisao je i video snimak provalne krađe i identitet drugih lica.

“Identifikovali smo ta lica, šta tu rade, saslušana su, mislim, devet puta, ako ne i više”, kazao je Ilić.

Ističe da u kući u ulici Velibora Janjetovića Janje nije vršen uviđaj odmah nakon krađe, nego naknadno po njegovoj naredbi.

Misli i da je reobdukcija u kriminalističko pravnom smislu bila potpuno nepotrebna.

“Ja sam pozvao doktora Karana, da vidim da li će ići na uviđaj, ali on je već bio tamo. Kada postoji sumnja da se radi o eventualnom krivičnom djelu, onda na lice mjesta ne izlazi mrtvozornik, nego patolog, stručnjak sudske medicine”, rekao je ilić.

Napominje i da ne zna kakav je nadzor nad tijelom u mrtvačnici, a da smatra da postoji mogućnost da neko nešto tada uradi.

(ATV)