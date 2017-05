Danijelson: Bez usvajanja zakona o akcizama BiH ne može naprijed

Generalni direktor Direktorata Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Kristijan Danijelson poručio je danas u Banjaluci da je usvajanje seta zakona o akcizama ključno za obezbjeđivanje ulaganja u infrastrukturu koja je važan dio Reformske agende.



Danijelson je istakao da su akcize važne za obezbjeđivanje finansiranja infrastrukturnih projekata, bilo da je riječ o sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke ili druge institucije.

On je dodao da BiH do sada nije bila u mogućnosti da ostvari bilo kakav napredak kada je riječ o ovom pitanju, a zbog nemogućnosti da riješi to pitanje po strani su ostale dalje aktivnosti na realizaciji Reformske agende.

Prema njegovim riječima, naredni koraci su reforma javne uprave, jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije i ostali dijelovi Reformske agende.

“Time će BiH ne samo ubrzati svoj evropski put, već šalje vrlo važan pozitivan signal za privlačenje investicija koje su važne za dalji ekonomski rast i radna mjesta”, rekao je Danijelson u Banjaluci.

On je naveo da je danas razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, premijerom Srpske Željkom Cvijanović, ali i predstavnicima opozicije o daljim koracima u realizaciji Reformske agende, ali i odgovorima na upitnik koji je važan korak u integracijama sa EU.

(Srna)