Danijel Dej Luis najavio povlačenje

Britanski glumac Daniel Day-Lewis, jedan od najpoštovanijih glumaca svoje generacije, najavio je povlačenje.



U saopštenju njegove zastupnice navodi se da Day-Lewis (60) “više neće raditi kao glumac” i da je on “neizmjerno zahvalan svim saradnicima i publici tokom mnogo godina”.

Ona je dodala da neće biti daljih komentara.

Povlačenje Day-Lewisa znači da će mu posljednji film biti “Phantom Thread” koji izlazi u decembru, a u kome on igra modnog dizajnera u Londonu 50-ih godina. Film režira Paul Thomas Anderson.

Day-Lewis je osvojio tri Oskara i pet puta bio nominovan. Oskare je dobio za filmove “Moje lijevo stopalo” (My Left Foot), “Linkoln” (Lincoln) i “Biće krvi” (There Will BE Blood”).

(Agencije)